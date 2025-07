Concierto de Yeison Jiménez en Bogotá: de trabajar en Corabastos a llenar El Campín

¿Quién pensaría que un joven que solía cargar bultos en Corabastos llegaría a llenar El Campín con más de 44.000 personas coreando sus canciones? Esa pregunta que se hicieron muchos, es ahora una realidad para Yeison Jiménez. Este artista desafió todas las expectativas y, con su disciplina y la tenacidad de un soñador, está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la música popular.

“Nos sentimos muy agradecidos con la gente, con todo el público hermoso. Hoy tenemos casi 45.000 personas confirmadas. No hay un espacio, no hay boletas, no hay palco, no hay nada, solamente hay una gran ilusión para un concierto que cambiará la historia del género, que reabre un nuevo capítulo para los artistas de música regional colombiana y que nos muestra que nada es imposible. Hace ocho años decía que esto era imposible, y se logró”.

Hoy, el intérprete de “Aventurero” no solo está marcando un hito con su concierto, sino que también celebra un año más de vida, rodeado del público que ha sido testigo y motor de su camino hacia el éxito. “Es mi cumpleaños número 34, no sé si hay un Récord Guinness de eso, pero debería ser este, es la fiesta de cumpleaños más grande del mundo con todos estos espectadores, con un show muy bonito, extremadamente organizado”.

Así se vivirá el “YJ Fest”

La fiesta no solo será en tarima. Habrá experiencias previas al show central que prometen marcar un antes y un después en la historia de los conciertos en Colombia: “Hay un poquito de estrés y ansiedad, porque voy a tener un estadio esperando, ¿qué va a hacer Yeison Jiménez? Más que un concierto, queremos que sea una experiencia. La gente va a llegar antes a un escenario de un ecosistema lleno de luces, de música, de ambientación, de cosas de exponer, que no puedo adelantar mucho, pero que va a ser muy bonito. Claro que tengo miedo, es mucha la presión, nadie lo había hecho, nadie ha escrito esta página, no hay un monólogo que podamos seguir, no hay un ejemplo que podamos seguir, nosotros lo estamos poniendo”.

Así fueron los inicios de Yeison Jiménez

Sus inicios no estuvieron llenos de lujos ni comodidades, sino que se forjaron a base de esfuerzo. Desde pequeño aprendió lo que significaba ganarse la vida con el sudor de su frente. A los 12 años ya estaba en Corabastos -la plaza de mercado más grande del país- cargando bultos mientras observaba cómo pasaba su vida entre cajas de frutas y verduras, y el incesante bullicio de un lugar que no duerme. Sin embargo, sus aspiraciones eran más grandes: quería ser cantante, a pesar de que su entorno no le daba muchas razones para soñar.

“Era tan ingenuo, que ni siquiera alcanzaba a visualizar qué tantos argumentos tenía para hacerlo o no hacerlo. Era un niño, tenía 17 años, ya llevaba cinco en Corabastos y dije: “Pues voy a cantar, y si no lo logro, me voy para el Ejército”. No pensaba que fuera tan difícil, dentro de mí tenía una idea de que era fácil, y decía: “¿Qué difícil puede ser cantar, ser famoso y ser grande?”, pero fue en el transcurso del camino donde me estrellé contra murallas, donde no me abrían puertas, donde se burlaban, donde me criticaban, donde juzgaban todo lo que se hacía. Decía: “¿En qué me metí?" Pero todo eso me ha hecho más fuerte”.

Yeison apostó todo por la música y, lejos de saberlo, su destino ya estaba escrito: “Valió la pena, fui un niño que sufrió muchísimo, pero que siempre tenía sueños y unos anhelos muy grandes, que siempre encontró mucha humillación por parte de todo el mundo, que vivió cosas que no tenía por qué vivir, pero todo eso me formó como hombre. Valió la pena todo el esfuerzo, todo el proceso, cada piedra en el camino, cada piedra en el zapato, todo eso fue parte de lo que estoy haciendo hoy en día”.

Yeison Jimenez Fotografía por: Cortesia del Artista

Una carrera de mérito, no de suerte

Su éxito no ha sido una casualidad, es el resultado de un trabajo, muchas veces silencioso e invisible, pero constante. “Es muy meritorio, nada ha sido regalado, nada es por suerte ni por obra y gracia de la magia, sino cada proceso, cada escalón, lo hemos trabajado, lo hemos luchado, lo hemos vivido, hemos sido personas muy prudentes todo mi equipo de trabajo y yo tratando de no tener problemas, no tener chisme, estar aislado mucho de la mala noticia y poder siempre llevarle música a la gente, que es lo que realmente les gusta. Es una locura todo lo que está pasando. Nosotros nunca nos despertamos mirando el trabajo de nadie, ni enfocados en lo que está haciendo el otro, sino siempre es nuestra historia, nuestro camino, nuestro propósito y nuestro proyecto”. Esa, precisamente, ha sido la clave del éxito del artista que hoy celebra 34 años de vida, dándole al género popular más de lo que muchos pudieron imaginar: “Soy una persona que he sumado mucho más de lo que he restado en este género, que he grabado con grandes artistas, jóvenes, nuevos, sin números, sin trayectoria, donde simplemente si cantan bien y me gusta su actitud, y me gusta su forma de ser, lo hacemos, entonces creo que es muy meritorio”.

La filosofía de vida de Yeison Jiménez es clara: “Lo más importante en la vida es perseguir los sueños del corazón, no del vecino, no del amigo, no de los papás, sino los sueños que uno tiene en el corazón, eso que a uno el corazón le dicta. Me he enfocado muchísimo en eso. Todos los días me levanto con mucha tranquilidad, muy ocupado, muy cansado, me gusta trabajar a este ritmo donde jamás reniego, donde no me gusta reprochar, simplemente digo: “Wow, no tengo tiempo de nada”, pero es el camino, es la forma que me gusta hacer las cosas”. Por eso, una de las frases que más repite en sus canciones y que siente con profundidad es: “Con el corazón”. No se trata de un simple eslogan. Es la manera en que ha decidido vivir, cantar y construir todo lo que hoy tiene.

Más allá del escenario: el empresario que pocos ven

Detrás del artista que llena estadios, hay un hombre disciplinado que también navega entre reuniones y decisiones estratégicas. Yeison Jiménez divide su tiempo entre los escenarios y las oficinas de su empresa. Esta faceta ha sido menos visible, pero igual de intensa: “desde muy pequeño tenía en mi cabeza que no quería ser empleado, fui empleado desde muy niño y creo que quería sacar las cosas adelante. Hace parte de mi día a día, de mi ir y venir, me encanta ser empresario, no es fácil. Este es un país donde hoy a los empresarios los están viendo como los malos del paseo, como la gente que no está sumando supuestamente, pero nadie se imagina cuántos impuestos se pagan, cuántas cosas hace uno a través de la gestión empresarial que realiza en estas oficinas. No tengo balances, todos los días me levanto y para donde me toque salir, salgo y cuando puedo descansar, descanso un día o dos días, y vuelvo y prendo el motor y nos fuimos. Es la manera como se logran las cosas, a mi edad, si no hubiera hecho las cosas de esa manera, jamás fuera la persona que soy hoy en día, entonces ha valido la pena y es el camino. No tengo una agenda donde digo, el lunes descanso, el martes voy a piscina, el miércoles juego fútbol y el jueves a trabajar, no, todos los días se trabaja”.