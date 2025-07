Patricia Silva después de Sábados Felices: “Gracias a Dios no me ha faltado el trabajo”

Hablar de Sábados Felices remueve las emociones de Patricia Silva, y no es para menos. Fueron 39 años dedicados a hacer reír a los colombianos con cada uno de sus personajes. Casi cuatro décadas de entrega total al programa que la consagró como una de las humoristas más queridas del país. Como todo en la vida, su ciclo en el legendario espacio televisivo llegó a su fin el año pasado, en medio de un emotivo homenaje por parte de la producción y sus compañeros. Entre risas, lágrimas y un profundo agradecimiento, se despidió del público que la acompañó durante tanto tiempo. Pero no fue un adiós definitivo, solo un cierre de una etapa en televisión. Hoy, su vida es reflejo de reinvención y adaptación a los nuevos tiempos.

¿A qué se dedica ahora Patricia Silva?

Su salida de la televisión no significó una pausa en su carrera; por el contrario, Patricia agradece profundamente a Sábados Felices la experiencia que aún hoy le sigue abriendo puertas. “He extrañado mucho el programa y le envío siempre mis bendiciones. Salí muy contenta, con una despedida hermosa, sí hubo un poco de duelo, pero no tanto porque salí bien, muy bien pensionada y aparte de todo eso, es el regalo, la imagen, la huella que dejé gracias al programa, gracias al canal, entonces esa huella da fruto que es el trabajo, no me ha faltado desde que salí pensionada. Lo que más extraño son las parodias, mis compañeros, el canal, todos los empleados de allí, que todos son muy amorosos conmigo. Cuando veo el programa a veces me da nostalgia, pero siempre tirándole toda la mejor vibra".

Las redes sociales se han convertido en su nueva plataforma para llegar a las audiencias. “Con Facebook comencé a monetizar, hago videos con humor, pero también me llaman para hacer publicidad, todo lo que llegue es delicioso. También hago presentaciones que no faltan para ir a gobernaciones, alcaldías, fiestas de pueblos, empresas, entonces es muy genial, sigue habiendo trabajo. Siempre encuentro cosas qué hacer. Tomo clases de baile, tango, salsa y milonga. Vivo muy activa porque a mí me gusta y mientras el trabajo no falte, todo está bien. Gracias a Dios no me ha faltado el trabajo, heredé una imagen bonita en Colombia y sale trabajito aquí y en el exterior".

Aunque es consciente que el público aún la extraña en pantalla, reconoce que ese cariño es fruto del agradecimiento que ha sembrado a lo largo de los años. “Todo mundo me escribe que me extraña por redes sociales, pero nadie es indispensable en ningún lado y ahí vienen empujando nuevos talentos, gente grande, gente buena y eso es lo importante. Si tú ya cumples un ciclo, pues lo cumples y ya vienen otras cosas diferentes, vienen proyectos, vienen cosas buenas cuando tú tienes gratitud en tu corazón".

Para Patricia, mantenerse activa es una decisión de vida: “conozco compañeros que se pensionan y caen en depresión y todo, pero eso va en cada uno. Lo primero, salir con agradecimiento, segundo, ser creativo, estar activo, sentirse joven. Me siento la mujer más joven del mundo, me siento hermosa y es como uno se sienta, entonces eso se refleja el físico”.

El duelo de su separación y la muerte de “la gorda” Fabiola

Su salida del programa de humor coincidió con su separación matrimonial y la muerte de la gorda Fabiola, procesos que, aunque no fueron fáciles, demandaron de ella una gran fortaleza emocional y espiritual: “a mí me llegó el duelo de mi separación, el duelo de abandonar “Sábados Felices” de casi 40 años; al año siguiente se me muere la gorda y este año se accidenta mi exmarido. Él es un excelente piloto con una experiencia muy grande en la aviación, pero le tocó vivir esto, está vivo de milagro. Yo siento que algo muy grande debe tener Dios, un propósito increíble con él. Dios es bueno. Fuimos felices 18 años, fue un excelente hombre, un excelente piloto y yo lo único que puedo decir es que oren por él y que Dios lo bendiga y permita que salga adelante. Él es un hijo de Dios y las todas las cosas que le están pasando van a ser para algo bueno”.

A pesar de todos los golpes que ha recibido, Patricia sigue creyendo que lo mejor está por venir. “Eso no es fácil. Han sido golpes, tras golpes, tras golpes, pero debe venir una bendición muy grande, hay que aceptar las cosas como vienen y como dice la Biblia, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando tú haces siempre lo correcto, las cosas no son tan duras. Yo he tenido duelos, pero yo no me muero en el duelo, yo lucho por salir adelante, yo busco mucho de Dios, trato de servir a la gente, trato de ser buena onda con las personas, entonces todo eso te trae cosas bonitas”.

Patricia Silva Fotografía por: Cortesía Dany Machado - Mánager Myriam Patricia

Soltera, feliz y tranquila

Hoy, Patricia Silva disfruta de su soltería con plenitud, mientras sigue llevando alegría a miles de personas alrededor del mundo. Aunque el amor no es una prioridad, no le cierra la puerta a una nueva oportunidad si llega en el momento indicado. “Mi corazón no acepta tan fácilmente otra persona y yo me he dado cuenta de eso. No me niego a una oportunidad más adelante, han llegado personas bonitas a hablarme cosas bonitas, pero yo todo se lo dejé a Dios. Ya aprendí a vivir sola y es bonito, y como vivo tan ocupada, entonces no ha llegado nadie que me mueva el piso, que me guste, no me nace, no quiero, estoy cerrada la banda y no sé qué pase más adelante, yo pienso que si vuelve a llegar otra persona voy a amar mucho, soy una mujer de hogar, soy una mujer de atender, soy una mujer que me encanta cocinar, atender a mi esposo, soy creativa, yo me invento viajes y doy sorpresas, pero no tengo ningún afán”.

Gracias a su experiencia, encontró un propósito en ayudar a otras mujeres que atraviesan procesos de ruptura como el que ella enfrentó: “yo ahora ayudo a mujeres recién separadas que se han querido quitar la vida, que han estado en hospitales, pero eso solo lo entiende una persona que ha vivido este duelo, yo las abrazo, las consuelo, les hablo desde mi experiencia”.