Confirmado: Epa Colombia fue quien negó la entrada de Yina Calderón a la cárcel

En días recientes, Yina Calderón dio a conocer a través de sus redes sociales que, de manera inesperada, le fue negado el ingreso a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde pretendía visitar a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’. La empresaria de productos capilares cumple allí una condena de cinco años y dos meses de prisión, tras ser hallada culpable por los daños ocasionados al sistema de transporte público TransMilenio en 2019.

“Ya se me había aceptado el permiso para visitar a la ‘Epa’, pero no sé qué pasó y, a último momento, nos enviaron un correo electrónico”, expresó Calderón en una historia publicada en Instagram, en la que dejó ver su confusión por la situación. Más adelante añadió: “No ha sido fácil la comunicación, pero yo sigo aquí en la tarea. Voy a seguir enviando correos y haré lo que me dicen, porque ustedes saben que una de las cosas que más quiero es ver a la Epa”.

Aunque en un principio el motivo de la negativa era desconocido, la revista Vea confirmó que la decisión partió de la misma ‘Epa Colombia’, quien dejó por escrito su decisión de no recibir a Yina Calderón, y lo hizo firmando y colocando su huella en el documento oficial.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ rechazó la visita?

De acuerdo con información confirmada por Vea con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la solicitud de ingreso presentada por Calderón tenía como fin realizar una entrevista a Daneidy Barrera Rojas, con quien compartió amistad y apariciones públicas en el pasado.

En el documento, al que tuvo acceso la revista Vea, consta que la propia ‘Epa Colombia’ respondió de forma negativa, por lo cual el pasado 27 de mayo se notificó a Yina Calderón que no tenía permiso para ingresar al establecimiento penitenciario.

Hasta el momento, se desconoce si Calderón estaba al tanto de que fue su amiga y colega quien negó la visita. Tampoco hay claridad sobre los motivos que llevaron a Barrera a rechazar el reencuentro, luego de casi cinco meses sin contacto.

