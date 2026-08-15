Conmovedor mensaje de Karol G en su show en LA: “Se siente culpa”. Hará donación económica

El viernes 14 de agosto Karol G se presentó en el SoFia Stadium de Los Ángeles en medio de su renovada gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’.

Ante un auditorio lleno, procedente de distintos países, la antioqueña se mostró conmovida por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto que afectó principalmente los departamentos del Valle, Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó.

“En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”, dijo la ante sus seguidores asistentes al concierto.

La artista pidió a toda su comunidad que no olviden a quienes hoy claman por ayuda.

“Por favor no nos abandonemos, acompañémonos, nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”, recordando también a los afectados en el terremoto de La Guaira, población costera del vecino país.

La cantante fue más allá y anunció su iniciativa para unirse a la cadena de solidaridad para ayudar a los compatriotas.

Recomendó tener en cuenta los distintos códigos QR que se dispusieron en el lugar para donar recalcando que lo recaudado será para reconstruir o construir las viviendas de quienes han perdido el techo en Colombia y Venezuela por los desastres naturales recientes.

De igual manera, dijo que por cada dólar que sus seguidores donen, ella donará dos.

Así comenzó el concierto de Karol G en Los Ángeles

La cantante, que comenzó su gira el 24 de julio en Chicago, comenzó con un pregrabado del destacado actor de origen mexicano Edward James Olmos, quien mencionó:

“Espero que hayan dejado sus preocupaciones en la puerta, que esta noche se viene a gozar (...) Aquí la vida es buena, la música sabrosa, la banda está que arde y nuestra estrella es tropical”.

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