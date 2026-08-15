Movilización de los famosos tras terremoto. Desde J Balvin y Ryan Castro hasta Jhonny Rivera

El lunes 10 de agosto, pasadas las 7:30 a.m., Colombia sufrió un terremoto que alcanzó una magnitud de 7.4. El fenómeno natural ha dejado 288 víctimas fatales, 4.018 heridos y 202 personas seguirían desaparecidas, según balance del 14 de agosto.

Centenares de familias afectadas, principalmente en los departamentos del Valle de Cauca, Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda, reciben ayuda humanitaria. Es así como esta ha llegado de distintas partes del mundo.

En el país, las voces de los artistas comenzaron a escucharse luego de conocerse la noticia. Muchos pausaron sus trabajos para acudir a los sitios de la tragedia o han dispuesto desde sus lugares de residencia recursos para entregar ayuda.

Así mismo han dejado de lado sus habituales publicaciones sobre sus trabajos o estrenos y usan sus redes para publicar información para orientar a la comunidad que quiere colaborar y dónde están ubicados los centros de acopio. Algunos republican testimonios o peticiones de afectados que buscan sus familias o hacen llamados de ayuda.

También se han ofrecido como voluntarios en los centros y se les ha visto doblando ropa, empacando ayuda o llevándola.

Jhon Arias, J Balvin y Ryan Castro entre los primeros en movilizarse

El futbolista Jhon Arias, quien juega en el Palmeiras de Brasil, fue uno de los primeros en responder a la tragedia, pues organizó el envío de un avión cargado con ayudas humanitarias hacia el Chocó, de donde es oriundo. El deportista, junto con su familia, coordinó la recolección de suministros y el transporte aéreo para que los insumos llegaran rápidamente a las zonas de difícil acceso afectadas por el terremoto.

En redes, su esposa, Alejandra Ayala, reportó que hasta el momento han enviado tres aviones con donaciones, además de camiones con 30 toneladas de ayudas.

Los reguetoneros J Balvin y Ryan Castro también se apresuraron a poner aviones a disposición de la emergencia y junto a la empresa de vuelos chárter Reliance Jets, coordinaron el uso de aeronaves para llevar suministros y personal médico a las zonas afectadas. El primer vuelo con ayuda humanitaria partió el martes 11 de agosto, un día después de la tragedia. Balvin ha publicado constantemente historias en sus redes sociales, donde muestra el trabajo que está realizando, además comparte información sobre puntos de acopio para llevar donaciones a Buenaventura.

Por su parte, Ryan Castro pospuso el concierto que tenía en Cali. Anunció que estará realizando dinámicas con el fin de recolectar donaciones para la causa. De igual manera, en sus historias comparte imágenes de las recolecciones que ha hecho desde el “Awoo Team”, junto con J Balvin. El jugador Lamine Yamal se unió a la causa.

El cantante urbano Blessd, junto a su mánager, Dímelo Jara, y la Fundación Sueños de Barrio, anunció la entrega de 120 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a Quibdó, Pereira y Manizales, las zonas más afectadas. La iniciativa incluye alimentos, agua, productos de aseo y elementos de primera necesidad que son distribuidos directamente en las comunidades damnificadas.

Jessi Uribe anunció que ponía a disposición de la emergencia el bus que usa para sus desplazamientos por el país. El vehículo se utiliza para llevar ayuda a las áreas afectadas. También participó en la promoción de puntos de acopio y en la difusión de información sobre los canales oficiales de donación. El cantante se contactó directamente con organizaciones humanitarias para asegurar que las ayudas lleguen a las familias que más lo necesitan, especialmente en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Adicionalmente, junto a su esposa, la también cantante Paola Jara, han ayudado a empacar y cargar camiones con donaciones.

Johnny Rivera abrió su hotel a rescatistas, médicos y familias

El cantante convirtió su hotel ubicado en el centro de Pereira en punto de acopio. En las redes sociales ha registrado cómo lleva ayudas a los más necesitados.

El artista que sufrió algunos daños menores en casa, ubicada en las afueras de la ciudad, también abrió su hotel para atender a los rescatistas que están en labor, así como a un grupo de médicos que llegaron de Medellín.

El lugar, llamado Hotel La Rivera, ubicado en la calle 20 #3-58, en el centro de Pereira. también ha hospedado a cerca de siete familias que lo “perdieron todo” según reveló el artista en sus redes sociales.

Desde que ocurrió la tragedia, Jhonny se desplaza hasta distintos puntos de la región a llevar la ayuda que recauda, junto a su hijo, el también cantante Andy Rivera. Sus seguidores se enteran de estos sucesos en sus redes sociales.

El domingo 16 de agosto, Jhonny y Andy participarán en un concierto benéfico que se realizará en el centro de eventos La Macarena.

Morat, Andrea Valdiri y WestCol

La agrupación bogotana Morat se encuentra en medio de su residencia de conciertos en Bogotá, antes de partir a ofrecer una serie de shows en América Latina y España para luego comenzar su tour por Estados Unidos.

La banda anunció que parte de las ganancias de sus conciertos en la capital, seis en total, será destinada a la reconstrucción de las instituciones educativas en las zonas afectadas. Dichos recursos se gestionarán mediante la UNICEF, entidad en que los integrantes del grupo trabajan desde hace varios años.

Los músicos bogotanos habilitaron puntos de donación en el Movistar Arena de Bogotá los días de sus presentaciones (14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto) para que quienes deseen y puedan apoyar a los damnificados.

La influenciadora y bailarina barranquillera Andrea Valdiri se unió a las iniciativas de solidaridad y habilitó un punto de acopio en Barranquilla y sus seguidores la vieron trabajando allí organizando toneladas de ayuda. De igual manera, anunció que junto a la influencer La Jesuu viajará a Buenaventura para llevar las donaciones.

El generador de contenido WestCol viajó en un vuelo humanitario a zonas de difícil acceso. Llevó mercados, alimentos no perecederos y artículos de aseo. Además, ha enviado camiones hacia Pereira. También estará en el espectáculo benéfico del 15 de agosto en La Macarena, de Medellín.

Karol G y Maluma, a través de su fundación

Además de enviar un mensaje de unión y fortaleza, la famosa ‘Bichota’ reveló que contribuirá a través de su fundación Con Cora que trabaja de la mano con entidades que garantizan que la ayuda llegue a quienes la necesiten. La cantante ha hecho hincapié en los centros de acopio donde se reciben donaciones materiales. Siendo la salud mental uno de los temas bandera de la fundación de la paisa, también trabaja en brindar apoyo emocional a las víctimas.

Maluma también se ha movilizado a través de su fundación. “Nosotros, en nuestro grupo empresarial, hemos decidido empezar a brindar muchas ayudas desde Casa Terna, Remanence y nuestra fundación El Arte de los Sueños”, afirmó en un video que compartió en sus redes.

Más ayuda para víctimas

Nicky Jam, el cantante urbano nacido en Estados Unidos y con raíces puertorriqueñas conmovió al pronunciarse sobre la tragedia. El artista, que vivió unos años en Medellín donde logró el renacimiento de su carrera, se mostró dispuesto a enviar ayuda donando económicamente.

Creó además la campaña ‘Adopta un Hogar’, una iniciativa que contempla una donación de 13.000 millones de pesos para la compra de materiales de construcción destinados al mejoramiento y reconstrucción de hogares de los departamentos afectados con una meta de $26.000 millones. En esta iniciativa estableció una alianza con el Grupo Argos de tal manera que, por cada peso recolectado, ese conglomerado y el artista aportarán un peso adicional.

Miguel Bosé, el cantante español, nacido en Panamá y residenciado en México, y que también tiene nacionalidad colombiana, anunció el viernes 14 de agosto, que sigue impactado por lo ocurrido y presto a colaborar. “Estoy viajando hacia Colombia para unirme al esfuerzo”, publicó en su Instagram.

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