Estos son los conciertos solidarios por las víctimas del terremoto. Lugares, días y artistas

Silvestre Dangond, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Karol G, Feid, Pipe Bueno, Ricardo Montaner, Andrés Cepeda, Miguel Bosé y Jorge Celedón son algunos de los intérpretes que participarán donando su talento en distintos espectáculos que donarán lo obtenido en taquilla para las familias damnificadas por la tragedia que enlutó al país el pasado 10 de agosto.

‘Colombia, Medellín te quiere’, en La Macarena

Los artistas también donan su talento para ayudar a las víctimas de la tragedia. Este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín se realizará el concierto benéfico ‘Colombia, Medellín te quiere’.

Los intérpretes que estarán serán: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Trapical Minds, Andy Rivera, Juan Duque, Pasabordo, Miguel Bueno, Juliana, Hebert Vargas, Hernán Gómez, Hamilton, Llane, Felipe Peláez, Miguel Bueno, Lorduy, Ciro Quiñonez, Daniel Calderón y Los Gigantes, Dareska, Joaquín Guiller, Soley Enzo, Jhonny Rivera, Osmar Pérez, Carabin3, y Emyl Rusev. También estarán presentes influenciadores como Westcol, Chanty, Pelicanger y Leandro.

Además de destinar todo lo recaudado en boletería a la emergencia, el lugar contará con un centro de acopio, donde se recibirán donaciones desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p.m. del mismo sábado.

‘Unidos por los nuestros’, en Miami

El domingo 16 de agosto la solidaridad de los artistas por Colombia se reflejará en el Kaseya Center de Miami. Allí estaba previsto un concierto ‘Unidos por los nuestros’ en pro de los damnificados de los dos terremotos que azotaron a Venezuela en junio pasado.

La iniciativa ahora también será por las víctimas en Colombia. El cartel está integrado por Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Silvestre Dangond, Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Piso 21, SanLuis, Lasso, Alleh, Zhamira Zambrano, Chyno y Nacho, Free Cover, Corina Smith, Isadora, Jerry Di, Joaquina, Jorge Luis Chacín y Micro TDH.

El concierto, una iniciativa impulsada por CMN, Maestro Cares Foundation, Televisa Univision y PIMIENTO Entertainment, será transmitido por televisión como parte de la jornada de recaudación ya que tiene connotación de Teletón para que el público done mientras las estrellas se presentan.

‘Vallenatón por Colombia’, en Envigado

El martes 18 de agosto en el centro de eventos Centauro de Envigado, se realizará El Gran Concierto Solidario que contará con las actuaciones musicales de Daniel Calderón, Jean Carlos Centeno, Nelson Velásquez, Hebert Vargas, Álex Manga, Jorge Celedón, Jorge Pabuena, Amín Martínez, Summer Vega, Luis Mateus, Luis Miguel Fuentes, Anel Velásquez y Erick Escobar.

“Cuando nuestros hermanos más lo necesitan la música vallenata también se convierte en esperanza” escribió Nelson Velásquez en su cuenta al promocionar el concierto que destinará sus ganancias para apoyar la emergencia.

‘Colombia Voces por la Vida’, en el Vive Claro de Bogotá

El domingo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá se presentará ‘Colombia Voces por la Vida’ un concierto con figuras destacadas que encabeza Karol G, en alianza con su Fundación ‘Con Cora’.

Se confirmaron las actuaciones de Andrés Cepeda, Bonka, Daniel Habif, Galy Galiano, Eladio Carrión, Draco Rosa, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Laura Pérez, Maisak, Manú, Pedro Capó, Nampa Básico, Beéle, ChocQuibTown, Tymo, Grupo Niche, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Sebastián Yatra y Silvestre Dangond.

El evento recaudará recursos para apoyar a las familias afectadas por el desastre. Los participantes donarán su talento a la jornada, así como los organizadores y las empresas que aportan la infraestructura y los recursos para celebrarlo. La totalidad de los aportes recaudados serán donados a Presentes Corporación, que tiene la tarea de la reconstrucción de viviendas para las familias que perdieron sus hogares.

Karol G tendrá una participación especial en una transmisión en vivo durante la jornada.

‘Si nos organizamos cabemos todos’, en el Movistar

Por su parte, el comediante y empresario Alejandro Riaño también apoya a los damnificados. El bogotano anunció una edición especial de su conocido espectáculo ‘The Juanpis Live Show’, que esta vez toma otro nombre: ‘Si nos organizamos cabemos todos’. Se realizará el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá y tendrá a más de 10 artistas colombianos. Carlos Vives, Feid, Manuel Turizo, ChocQuibTown, Nidia Góngora, Mike Bahía, Piso 21, Kapo, Manuel Medrano, Monsieur Periné y Santiago Cruz, son algunos de los confirmados. El espectáculo tendrá siete horas de duración. El 100 % de lo recaudado será destinado a la reconstrucción de hogares afectados en Chocó a través de Fundación PLAN. La organización anunció que ya se agotaron las localidades para este concierto.

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