¿Cuánto gana Martín Elías Jr. y en qué invierte sus ingresos mensuales?:“Ha sido duro”

Cuando Martín Elías murió, su hijo mayor, quien lleva su mismo nombre, tenía nueve años. Por su parte, Paula Elena, la hija que el cantante tuvo con Dayana Jaimes, su última esposa, tenía cuatro.

Han pasado ocho años desde ese fatídico día y, desde entonces, Martín Elías Jr., a medida que ha venido creciendo, se ha encargado de honrar la memoria de su padre. Actualmente tiene 17 años y también se dedicó a la música. Es compositor y cantante y quiere continuar con su legado musical que marcó a varias generaciones.

Además de interpretar el repertorio de su padre, ‘Martincito’, como le dicen de cariño, también canta sus propios temas. El joven cantante ha dejado en claro que no busca competir con el legado de su padre, sino que quiere aportar su propio estilo y construir una identidad artística genuina. Con su carisma y determinación, poco a poco se va abriendo camino en la vida pública, mostrando que el legado de los Díaz no se apaga, sino que se transforma en nuevas voces y nuevas historias.

Martín Elías y su primera esposa Caya Varón tuvieron a Martín Elías Jr. Fotografía por: Instagram

¿Cuánto gana Martín Elías Jr.?

Recientemente, en una entrevista con Víctor Sánchez Rincones, el artista reveló detalles de su vida profesional y personal. “Yo te veo bien vestido siempre. ¿En qué inviertes el dinero tú?”, le dijo el entrevistador.

El artista respondió: “¿En qué invierto mi dinero? Un ejemplo, si en un mes me gané 20 millones, de esos 20 millones yo siempre le saco mi diezmo. Le doy 2 millones a la iglesia, soy cristiano desde que tengo uso de razón y siempre mi pilar ha sido Dios en todo”.

“¿Das dos millones a la iglesia?”, le preguntó Víctor. El artista aclaró: “No, el diezmo. Si gano 800, me tocará 80. Para mí ha sido duro, pero al ver las bendiciones que Dios le da uno, imagínate. Ahorita en este momento, cerrando los ojos, los doy. Todavía no los gano, pronto llegará que me gane eso, pero todavía no, pero un ejemplo, sacaría los dos millones y me quedaré con 3 o 4 y le daré a mi mamá para que guarde 15 millones y los tengo ahorrados”, afirmó.

Sobre en qué invierte lo que recibe, que al final no dijo cuánto, dijo: “Pero con lo que me gano me compro mis joyitas, mis zapatos finos, mi ropa fina, eso sí me puede gustar. Pero también ¿en qué más invierto?, en producciones, en videos, en esas cosas. Ahorita el colchón financiero de mi empresa soy yo. Uno debe invertir en sui empresa”.