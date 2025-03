Daddy Yankee respondió a las acusaciones de su exesposa: “Injuria”

En un nuevo capítulo de la disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González, el antiguo reguetonero presentó una nueva moción en la que calificó de “injurias y falsedades” las acusaciones hechas por la madre de sus hijos menores.

¿Qué pasó ahora entre Daddy Yankee y su exesposa?

En una reacción a la moción que recibió como respuesta tras la nueva demanda que emprendió contra su exesposa, ‘El Cangri’ negó haber incumplido los acuerdos relacionados con el manejo de las empresas que compartía con González.

Daddy Yankee también afirmó que Mireddys y su hermana Ayeicha están actuando de manera concertada en su contra, junto al productor y cantante Rafael Pina, también conocido como Raphy Pina.

“Contrario a la infamia que aducen las demandadas (...), luego del cambio de administración ordenado por el Tribunal, JAMÁS se ha efectuado una transacción o serie de transacciones en las corporaciones en exceso de $100,000 que desatienda o incumpla los compromisos contraídos”, expusieron los abogados del cantante en su réplica, según informó la Agencia EFE.

De igual manera, Daddy Yankee acusó a las hermanas González de “introducir al récord judicial fotos, comunicaciones y reclamaciones que en lo absoluto tienen que ver con el pleito de índole interdictal” con la intención de desviar el proceso.

“Intentar viciar los procesos ante este foro, constituye un abuso del derecho y falta de respeto a la autoridad judicial, que no puede encontrar acomodo en nuestro sistema judicial”, concluyó la defensa del puertorriqueño, la cual pidió que se desestimen las acusaciones de Mireddys González, argumentando que carecen de fundamento.

¿Qué dijo Raphy Pina sobre su vinculación al caso por las empresas de Daddy Yankee?

A través de una transmisión en vivo que hizo por medio de Instagram, el productor y antiguo mánager de Yankee se mostró bastante afectado por lo que está ocurriendo entre quienes fueron dos grandes amigos suyos.

“Yo no vengo a hablar mal de él y tampoco vengo a hablar mal de Mireddys. A los dos los amo con mi vida y estoy agradecido con ellos, pero también estoy realmente triste, y no porque me hayan dicho hoy: ‘Te incluyeron en algo que ocultaste de un email o un CPA’. Cuando ellos quieran probar eso que lo radiquen formalmente hacia mi persona y yo, con las pruebas que tengo, les demostraré que solamente es un trabajo que están haciendo sus abogados (excelentemente publicitarios) para alargar una situación matrimonial que no le importa a nadie, ni siquiera a mí. Eso no me importa a mí ni a ni ustedes que están viendo esto, porque no nos toca un peso. Eso es un problema de ellos que ellos mismos han tirado al medio innecesariamente”, expresó inicialmente.

“Esto que está pasando ahora es triste con cojones ¡Es un p*to circo, por dinero! Es un circo en el que están acusándose y utilizando herramientas para dañar a una persona, pero a mí no me pueden involucrar en eso (...) Mañana, si él quiere, que me llame y si tiene alguna duda que me pregunte y se la aclaro; primero a él y después, si sus abogados quieren señalarme, que hagan lo que quieran. Yo necesito decirle en la cara a Ramón Ayala (Daddy Yankee) que yo no hice negocios con Myreddys González, yo hice negocios con él”, agregó Raphy Pina.