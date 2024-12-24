Daddy Yankee se encontró cara a cara con su exesposa: “terminamos aquí”

Desde diciembre del año pasado cuando hicieron público su divorcio, Daddy Yankee y Miredys González comenzaron un pleito legal, luego que el intérprete de Gasolina notara que su exesposa y su excuñada, Ayeisha González, habían realizado algunos movimientos de las cuentas bancarias corporativas a las personales sin su autorización.

Han pasado ocho meses y todavía no han podido resolver esa situación, pues cada vez salen a la luz nuevos detalles del manejo que Mireddys le dio a las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., que son propiedad de Daddy Yankee.

Daddy Yankee y Mireddys González de nuevo en el tribunal

La expareja se enfrenta nuevamente por una demanda del artista a su ex de $12 millones por presunta destrucción de archivos de sus empresas. De acuerdo con el equipo legal del cantante, las hermanas González habrían violado la Ley de Fraude y Abus Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos clave relacionados con su última gira y venta de catálogo musical, sin su autorización.

El cantante Daddy Yankee caminando hacia una audiencia este jueves, en cercanías del Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico). Daddy Yankee interpuso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González, por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de 12 millones de dólares. EFE/ Thais Llorca Fotografía por: Thais Llorca

Los diferentes medios de comunicación hicieron presencia a las afueras del tribunal, donde captaron al cantante con una actitud muy tranquila. De hecho, dialogó con la prensa y con una sonrisa dio unas cortas declaraciones:

“Estoy en paz y en tranquilidad. Estamos de las manos de Dios. Gracias por estar aquí. A mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, siempre estuve al servicio, siempre abierto para el acuerdo, pero terminamos aquí. Que en la paz de Dios termine. Vamos pa’ encima”, dijo.

Por su parte, cuando fueron a abordar a Mireddys, su abogada no permitió que brindara alguna declaración: “Ella no va a contestar absolutamente nada en este momento. Después les va a contestar lo que yo entienda que puede contestar”.

Víctor Acevedo Hernández, representante legal del artista, aseguró que lo que le piden al tribunal es que las demandadas “devuelvan cuatro años de registro que fueron borrados en los archivos de las corporaciones. Nuestra postura es que hay jurisdicción federal y precisamente existen para este propósito”.

Asimismo, el experto en leyes aseguró que Mireddys y Ayeisha borraron esas comunicaciones de los diferentes dispositivos electrónicos “durante el tiempo en que ellas ya no estaban autorizadas para manejar las corporaciones y en un periodo en que pasaron a manos de Daddy Yankee”.