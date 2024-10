Daddy Yankee y su hijo se habrían reconciliado tras supuesto distanciamiento ¿Qué pasó?

Desde que se alejó de su profesión como cantante de reguetón, en diciembre de 2023, Daddy Yankee emprendió un camino espiritual para acercarse a las enseñanzas del cristianismo. De igual manera, ha aprovechado esta nueva etapa, lejos de la música y los escenarios, para estar más cerca de su familia.

Así quedó en evidencia, una vez más, a través de una publicación que el puertorriqueño compartió en Instagram junto a su hijo, el productor musical Jeremy Ayala.

“El Espíritu Santo tiene el poder de restaurar la familia, las amistades rotas y, lo más importante, a uno mismo. Él recoge cada pedazo del suelo y vuelve a reconstruir todo nuevo. Solo tienes que tomar la decisión de rendirte ante él y verás grandes cambios en tu vida”, escribió Daddy Yankee como descripción a la imagen, lo que generó algunas dudas y rumores entre su comunidad de seguidores en esta red social.

¿Daddy Yankee y su hijo estaban distanciados?

De acuerdo con la versión de El Nuevo Día, medio informativo de Puerto Rico, la razón por la que ‘El Cangri’ le dedicó ese mensaje a su hijo tiene que ver con una presunta reconciliación entre ambos. Además, se indicó que “no se les veía juntos de forma pública”, precisamente, por el supuesto distanciamiento que hubo.

A pesar de que no se sabe con exactitud por qué habrían discutido padre e hijo en el pasado, seguidores de la familia recordaron que, en junio de 2023, Jeremy Ayala tuvo un tenso cruce de mensajes por redes sociales con Mireddys González, esposa de Daddy Yankee.

“Si tú madre te olvidas de mi, yo no me olvido de ti”, fue la cita bíblica que el joven compartió en aquella ocasión, como una presunta indirecta a la transmisión en vivo en la que su madre habló sobre los seres que amaba y, al parecer, no lo incluyó. Posteriormente, Mireddys lo señaló de hacerse “la víctima”. Según Andrea De Castro Ayala, presentadora de En casa con Telemundo, a la mujer no le gusta la pareja de su hijo y por eso serían los problemas.

La historia de amor entre Daddy Yankee y Mireddys González

Se conocieron cuando eran adolescentes y se casaron en 1994, año en que el reguetonero tenía 17 años y su pareja 19. Desde entonces, conformaron una familia con tres hijos: Yamilet, Jeremy y Jesaaelys.

A pesar de la fama y el éxito de su esposo, Mireddys González ha preferido mantenerse alejada de los medios y las redes sociales, apoyándolo desde la discreción y el respeto. Además, fue su manager durante la época en que se desempeñó cantante y su socia en varios negocios, pero sobre todo su confidente y mejor amiga.

Daddy Yankee ha declarado en varias ocasiones que la madre de sus hijos es el amor de su vida y que le debe todo lo que ha logrado. También ha reconocido que han tenido momentos difíciles en su matrimonio, pero que siempre han sabido superarlos con comunicación, confianza y lealtad.