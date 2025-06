Daniel Muñoz, futbolista de la Selección Colombia, se casó: edad, esposa y más

El pasado sábado, Luis Díaz, futbolista de la Selección Colombia se casó con Geraldine Ponce. La boda fue uno de los grandes acontecimientos del espectáculo en Colombia.

En menos de ocho días, otro jugador del equipo de fútbol del país cafetero también contrajo nupcias. Se trata de Daniel Muñoz. El lateral derecho sorprendió a sus fanáticos al publicar imágenes en sus redes sociales haciendo pública su boda con Manuela Jiménez.

Matrimonio de Daniel Muñoz

La ceremonia religiosa se realizó el pasado miércoles 18 de junio, pero solo hasta este viernes hicieron públicas las imágenes. “Después de 15 años de amor, aventuras, pruebas y crecimiento, tomamos la decisión más importante: dar nuestro ‘sí’ ante Dios. Fue un momento sagrado, lleno de emoción y gratitud. Hoy empieza un nuevo capítulo… con el mismo amor de siempre, pero más fuerte que nunca. 18.06.2025 – Nuestro gran día”, escribió Manuela Jiménez, esposa del jugador.

Después de 15 años de relación, el jugador de la ‘tricolor’ contrajo nupcias con la madre de sus hijos. Imágenes. Fotografía por: Instagram

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándolo: “Fiera Dios me lo bendiga a usted y a su señora esposa, larga vida y salud para ustedes… Hoy ya son uno solo y lo que Dios hay unido que no lo separe el hombre", “¿estaban haciendo descuento a los jugadores por casarse?”, “los novios más bellos”, ”mi total admiración para usted, casarse con la mujer que ha estado en las malas y ahora en las buenas”, “merecen todo lo lindo”, “éxitos, Daniel y Manuela. Que el éxito en las canchas se siga extendiendo en el hogar”, “qué bonito, valorar la mujer del proceso. Qué hermoso pensamiento el de los hombres de hoy en día, qué bonito verlos valorar la novia de toda la vida”.

No se conocen muchos detalles de la boda, pues fue de carácter privado, pero en redes sociales circulan unos videos de la celebración que estuvo ambientada por Jorge Celedón. Además, contó con la presencia de Luis Díaz, Hebert Vargas y Juan Guillermo Cuadrado.

A través de un video publicado en sus redes, el futbolista reveló: “cuando decidimos casarnos, lo primero que se me vino a la cabeza fue que iba a hablar con Pedro y le iba a decir que yo quiero que mi traje sea Monastery. Lo primero que me dijo es que vamos a meterle todo el fuego a eso, vamos a ponernos en contacto con los mejores. El traje me ha tenido soñando porque es un traje distinto, diferente, con toques exclusivos, muy personales y la marca quedó top”.

¿Cuántos años tiene Daniel Muñoz y quién es su esposa?

El deportista nació el 26 de mayo de 1996 en Amalfi, Antioquia. Actualmente tiene 29 años y su equipo actual es Crystal Palace de la Premier League. Hace 15 años conoció a Manuela Jiménez, con quien ya se había casado por lo civil. Son padres de dos hijos nacidos en 2017 y 2022.

Se comprometieron en el 2023 y en sus redes sociales publicaron el especial momento: “la respuesta la doy y me brillan los ojos, estoy viviendo un sueño, puro derroche de amor. Tres años de casados por lo civil y ahora lo más anhelado, la magia de conectar y la bendición de Dios que está por llegar”, escribió Manuela en ese momento.