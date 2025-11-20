Danna García vivió momentos de pánico en su casa: “el miedo era muy grande”

La actriz colombiana Danna García, reconocida no solo en México y la comunidad latina en Estados Unidos, sino también en España, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un conmovedor video donde deja al descubierto que vivió instantes de terror en medio de la noche, en su propio domicilio.

Un escorpión le cayó a Danna García

Todo ocurrió en la madrugada del 18 de noviembre cuando dormía en su habitación y sintió que desde el techo cayó un animal. La actriz se percató de que algo tocaba su cuerpo y de inmediato se despertó.

Su sorpresa y pánico fue mayúsculo al notar que se trataba de un escorpión de buen tamaño que en cualquier momento podía picarla.

La actriz reaccionó rápidamente con su mano alejando el animal para evitar justamente una picadura.

“Aquí estoy sin poder dormir, porque me acaba de caer un escorpión del techo, en el pecho... de la nada lo veo, no sé cómo hice, lo tiré y salió volando. Era grande”, dijo la actriz en un video que ella misma grabó, visiblemente, con los ojos llorosos, afectada por lo ocurrido que confesó que los momentos la hicieron reaccionar. “Me veo muy calmada, pero ya he gritado, he llorado”, dijo sobre lo afectada que estuvo emocionalmente por la aparición del animal, que seguía cerca. “Casi me desmayo... y sigue vivo”, escribió evidenciando que este seguía en el piso.

La presencia del escorpión impidió que Danna estuviera tranquila en medio de la noche: “El miedo era muy grande”, dijo García que usó las redes para compartir lo acontecido y de alguna manera mitigar su angustia.

Danna, quien reside en el extranjero junto a su esposo el escritor y periodista español Iván González, con quien tiene un su pequeño hijo Dante.

