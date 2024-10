Darlyn del ‘Desafío’ contó por qué terminó con su exnovio: “lo mejor era no estar”

Aunque no ganó el Desafío, Darlyn Giraldo se ganó el cariño de los televidentes y usuarios en redes sociales, no solo por sus habilidades físicas en cada una de las pruebas de esta temporada, sino también por su forma de ser.

La deportista jugó la última etapa del programa de Caracol Televisión de la mano de Sensei, su refuerzo y quien se convirtió en el ganador del Desafío The Box 2023, junto con Alejandra Martínez. Aunque muchos la veían como la campeona de esta temporada, Kevyn y Guajira la vencieron y le arrebataron el millonario premio.

¿Por qué Darlyn terminó con su exnovio?

Además de las pruebas en los boxes, en los ratos libres participantes aprovechaban para hablar de sus vidas privadas. En diálogo con sus compañeros, Darlyn había contado que tenía novio con el que llevaba cinco años de relación.

Darlyn Giraldo, finalista del 'Desafío XX'. Fotografía por: Caracol Televisión

Sin embargo, cuando salieron al break, antes de iniciar la ‘etapa dorada’, la subcampeona terminó con José Miguel, como se llama su expareja. Al volver nuevamente a la ciudadela reveló que ahora era novia de Kratos, exintegrante de la casa Omega.

Recientemente, la exdesafiante concedió una entrevista para Caracol Televisión, donde reveló los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con José. De acuerdo con lo que dijo, estando en la competencia se dio cuenta que ya no sentía lo mismo por él.

“Hablaba con mis compañeros y yo les decía que no lo extrañaba, simplemente no se me pasaba mucho por la mente, más que mi familia, entonces a la hora de llegar, creo que lo mejor era no estar”, aseguró.

Pese a que terminaron su relación, Darlyn no dudó en exaltar las cualidades de quien fue su pareja por cinco años. “Fue una excelente persona, un chico muy respetuoso conmigo, estuvo muy firme conmigo sentimentalmente, pero hay caminos que se tienen que dividir”.

De igual manera, la subcampeona contó que no veía un futuro con él, pues no coincidían en varios planes. Por eso, se armó de valor para ponerle punto final a esa historia de amor. “El apoyo era una montaña rusa, le asustaba todo el tema de salir de mi zona de confort, de exponerme a tantas personas, siempre habíamos tenido una buena relación, pero había cosas que para mi futuro no eran compatibles y no sentía que estuviera vibrando, de vivir mi vida como tenía que vivir o con la persona con la que tenía que vivir, entonces esa distancia afectó”.

¿Cuánto dinero ganó Darlyn en el ‘Desafío’?

Al final de la competencia y sin el título de ganadora, Darlyn Giraldo reveló en una entrevista para las cámaras del Desafío, que se llevó 20 millones de pesos, teniendo en cuenta que, durante la última etapa del programa, su equipo perdió casi todas las pruebas, tuvieron que pagar arriendo, entre otros castigos que poco a poco le fueron restando el dinero que había ganado anteriormente.