Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías: “mejor preocúpense por sus pecados”

La vida de Dayana Jaimes ha sido muy comentada en medios de comunicación y redes sociales. La comunicadora social se dio a conocer por su relación con Martín Elías, quien falleció el 14 de abril del 2017 en un accidente de tránsito.

Desde la muerte del cantante vallenato, la empresaria ha estado envuelta en diversas controversias, incluyendo supuestas disputas por la herencia con algunos familiares de Martín. Además, ha generado reacciones por manifestar públicamente su intención de rehacer su vida sentimental y formar una nueva familia. A raíz de las críticas en redes sociales, Jaimes ha optado por mantener en reserva los aspectos más íntimos de su relación con el hijo menor de Diomedes Díaz, de hecho, optó por bloquear los comentarios en sus publicaciones en Instagram.

Dayana y Martín Elías contrajeron matrimonio en el 2014. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Dayana Jaimes en redes sociales?

En las últimas horas, Dayana se volvió tendencia por un mensaje que posteó en sus historias de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores. Con una imagen del mar de fondo, escribió:

“Perdónenme por hablarles de Dios y muchas veces no reflejarlo, pero si están buscando un ejemplo a seguir, miren a Dios, no me miren a mí, yo solo soy barro igual que ustedes. No es mi trabajo manejar tu percepción sobre mí, y jamás he pretendido ser un ídolo o un ejemplo a seguir a nadie”.

Además, invitó a sus seguidores a enfocarse en sus problemas personales y no estar pendientes de la vida de los demás. “De Dios jamás dejaré de hablar ni de buscarlo y no tengo necesidad de demostrarle nada a nadie porque siempre he sido suficiente con o sin la aprobación de los demás. Mejor preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”.

Aunque el post ya no es visible en sus redes, varias cuentas que siguen la vida de los famosos lo replicaron y allí los internautas han dejado sus opiniones al respecto. De hecho, Ana del Castillo, le contestó: “Yo era una de las que te iba a llamar pa insultarte, pero TIENES RAZÓN. No soy nadie el único que puede juzgarte es DIOS❤️ y DIOS ES AMOR. Dios te bendiga”.

La influenciadora recibió comentarios positivos, pero también negativos: “tiene toda la razón”, “es su vida a nadie tiene por qué importarle lo que ella haga o deje de hacer”, “me gusta la respuesta de ella, digna siempre, inocente hasta el final”, “nadie tiene el derecho de juzgarnos y menos personas completamente desconocidas”, “obviamente es tú vida, pero si uno es creyente de Dios es para ser mejor persona no para ser peor”, “muy diplomático y sutil”.