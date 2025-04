El legado del gran Martín Elías: 8 años sin el Terremoto

Era Viernes Santo, 14 de abril de 2017. Martín Elías, el hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, subía a la tarima en Coveñas, Sucre, sin imaginar que sería el último concierto de su vida. Aunque su intención era dedicar la Semana Santa al descanso en familia, aceptó la invitación para esa presentación con la promesa de reencontrarse después con Dayana Jaimes, su esposa, y Paula Elena y Martín Elías Jr., sus hijos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y aquel viaje terminó en una tragedia que aún conmueve al país vallenato.

La pérdida de un grande

El intérprete de ‘Ábrete’ concluyó su concierto en medio de aplausos, ovaciones y el amor incondicional de su público. Con esa energía que lo caracterizaba y una gran sonrisa en el rostro, se tomó fotos con sus fanáticos, repartió abrazos y compartió palabras amables. Luego, con la satisfacción del deber cumplido, subió a su camioneta para comenzar el viaje que lo llevaría a reencontrarse con los suyos.

Sobre las 7:40 a.m., ocurrió lo impensable. Un trágico accidente en la vía de San Onofre, Sucre, a la altura del sector de Aguas Negras. Armando Quintero, conductor del vehículo en el que se desplazaba el artista, perdió el control mientras conducía, al parecer, a una velocidad aproximada de 157 km/h en una vía cuyo límite permitido era de apenas 50 km/h.

Pese al fuerte impacto, ‘El Terremoto’, como era conocido, seguía con vida. Fue atendido de inmediato en el Hospital de San Onofre y, ante la gravedad de sus heridas, lo trasladaron con urgencia a la Clínica Santa María de Sincelejo. Sin embargo, los esfuerzos médicos no fueron suficientes. A las 12:45 del mediodía se confirmó su fallecimiento. Según el dictamen del primer centro médico que lo recibió, el cantante de 26 años presentaba una lesión cardíaca, trauma cerrado de abdomen, contusiones pulmonares bilaterales, edema pulmonar, fracturas en los arcos costales, múltiples excoriaciones faciales y lesiones causadas por fricción. Su cuerpo no resistió, justo cuando alcanzaba el punto más alto de su carrera.

Sepelio Martín Elías

Un talento heredado

Martín Elías llevaba la música en las venas. Era difícil imaginarlo de otra manera, considerando que su padre, Diomedes Díaz, ‘El Cacique de La Junta’, fue una de las figuras más icónicas del vallenato. El 18 de junio de 1990, mientras se presentaba en el escenario, Diomedes recibió la noticia que su esposa, Patricia Acosta, estaba dando a luz: “díganle a Patricia que se va a llamar el gran Martín Elías”, dijo. El nombre tenía un profundo significado. Martín Elías Maestre, el talentoso tío y acordeonista del cantante, había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico años antes. Para honrarlo, el músico quería que su hijo llevara su nombre junto con el título de “El Gran”. Aunque la madre eligió registrarlo simplemente como Martín Elías, el apodo sugerido por su padre finalmente moldearía su identidad artística.

Así como Martín, varios de sus hermanos también se dedicaron a la música, entre ellos, Rafael Santos, Diomedes Dionisio, Luis Ángel, Rafael de Jesús, Elder Dayán, Rafael María, Diomedes de Jesús y Miguel Ángel, quien falleció el 18 de enero de este año.

Figura clave en la nueva ola del vallenato

El menor de los Díaz Acosta fue conocido por ‘10 razones para amarte’, ‘Mi ex’, ‘El Terremoto’, ‘Al fin llegaste tú‘, ‘Ábrete’, ‘El complemento de mi vida’ y ‘Échate pa’ allá‘, entre otras canciones. Su primera composición la hizo cuando estaba en el colegio, a los 11 años grabó ‘Amor inocente’ con la agrupación La Familia de Diomedes, y a los 17 ya estaba lanzando su primer álbum como solista, junto a Rolando Ochoa, con quien lanzó ‘La nueva historia’, en el 2007. Le siguieron ‘Marcando la diferencia’, en 2008 y ‘Cosa de locos’ en 2009. Justamente, el acordeonero, hijo de Calixto Ochoa, con quien había vuelto a tocar desde el 2014, lo acompañó en su última presentación en Coveñas.

En 2011, Martín Elías estaba atravesando una etapa de cambio, no solo en su apariencia física, sino también en su carrera artística. Fue entonces cuando se hizo famoso gracias a su exitoso tema ‘El Terremoto’, que lo llevó al reconocimiento a nivel nacional. Desde entonces, empezó a recibir múltiples invitaciones para compartir escenario con grandes del vallenato como Silvestre Dangond, Peter Manjarrés e Iván Villazón. El Gran Martín Elías, de quien su padre había augurado éxito desde la cuna, convirtió su nombre en un sello triunfador. Su carisma, disciplina y talento lo establecieron como uno de los máximos exponentes de la nueva ola vallenata. Y no era de extrañar: los consejos y enseñanzas de su ídolo, Diomedes Díaz, no se perdieron; los aplicó con pasión y respeto, creando un estilo propio que lo haría inolvidable.

Los amores de su vida

Aunque su carrera artística fue aclamada por miles de fanáticos en todo el país, la vida personal de Martín Elías también captó la atención del público y de los medios. Dos mujeres marcaron profundamente su historia sentimental.

La primera fue Claudia ‘Caya’ Varón, su esposa y madre de su primer hijo, Martín Elías Jr. Su relación con la cucuteña comenzó en los inicios de su carrera, y en 2007 decidieron dar el gran paso y casarse. Sin embargo, en 2014, su matrimonio, del que nació Martín Elías Jr., llegó a su fin. Aunque nunca se hicieron públicas las razones de la separación, ambos aseguraron que terminaron en buenos términos, siempre priorizando el bienestar de su hijo.

Después de su divorcio, el artista encontró el amor nuevamente en Dayana Jaimes, a quien cariñosamente llamaba su ‘mona linda’. El músico y la comunicadora social formaron una nueva familia y disfrutaron de auge de la fama de Martín. De esta unión nació Paula Elena, su segunda hija, y el 24 de octubre de 2014, sellaron su compromiso con boda. Dayana fue su compañera hasta el último día de su vida.

Más allá de ser un artista, el público también admiró al hombre que, entre tarimas y giras, se esforzaba por ser un buen padre, un esposo presente y un ser humano auténtico. Su historia, al igual que su música, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron y lo siguieron de cerca, Hoy, ocho años después, continúa siendo leyenda, pues su voz sigue viva y el legado de la dinastía continúa con Martín Elías Jr., su primogénito.