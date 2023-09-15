De la corona a la pantalla: Paola Turbay y otras exreinas que triunfan en televisión

A lo largo de los años, varias de las candidatas que fueron elegidas como las mujeres más bellas de Colombia, han cambiado el cetro y la corona por libretos, guiones y cámaras, asumiendo retos como actrices o presentadoras y conquistando a nuevas audiencias. Algunas, como Paola Turbay y Carolina Gómez, no solo dieron el salto con éxito, sino que han dejado huella en producciones nacionales e internacionales. Otras más recientes han encontrado en la pantalla chica un espacio para proyectar su imagen y talento, demostrando que la experiencia de los reinados puede ser un impulso para construir una carrera sólida en el mundo del entretenimiento.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Paola Turbay

Dueña de una elegancia que conquistó al país, Paola representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza de 1991 y obtuvo el título de Señorita Colombia. Un año después logró el segundo lugar en Miss Universo, uno de los momentos más emotivos para los colombianos. El impactante paso de la candidata colombiana fue un presagio de su proyección en el mundo del entretenimiento.

Su camino en los medios comenzó en informativos como QAP Noticias y CM&, donde con su estilo fresco y desenfadado mantenía al día a los televidentes sobre los detalles del mundo del entretenimiento. Fue también anfitriona del programa de variedades Gente corrida y tuvo su propio espacio, Hola Paola. Tras apariciones breves en comedias y series nacionales como Leche y O todos en la cama, decidió perfeccionar su formación como actriz en Estados Unidos. Esa preparación le permitió asumir retos más grandes, como protagonizar la comedia Noticias Calientes y la telenovela Las noches de Luciana, además de incursionar como presentadora en realities como Bailando por un sueño. En cine ha participado en producciones como Perder es cuestión de método, El amor en los tiempos del cólera y Mamá, tómate la sopa.

En Estados Unidos, series de la talla de True Blood, The Closer, Royal Pains, The Mentalist y The Secret Life of the American Teenager. En Colombia, ha sido jurado de programas de talento y protagonista de producciones como Ana de nadie, La venganza de Analía 2 y Delirio. Más de tres décadas después de recibir la corona, Paola Turbay es clave en el entretenimiento nacional e internacional.

Carolina Gómez

Carolina Gómez inició su trayectoria en los medios. Cuando apenas tenía 15 años, viajaba cada semana a Cali para presentar el programa Hoy sábado, de Telepacífico. Al mismo tiempo incursionó en el modelaje y trabajó como impulsora de marca, actividades que la hicieron muy visible en eventos y pasarelas.

En 1993 representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza y se llevó la corona de Señorita Colombia. Un año después, en Miss Universo, brilló con uno de los puntajes más altos de la noche y el mejor registro histórico en traje de gala. obtuvo el título de virreina, sumándose a Paola Turbay y Paula Andrea Betancourt, quienes también alcanzaron la misma distinción en el certamen orbital.

Después de su etapa como reina, Carolina Gómez no se limitó a un solo camino. Alternó el modelaje internacional —con experiencias en Miami e Italia— con la televisión, primero como presentadora de programas de entretenimiento (Stars) y humor (Locos videos), y luego en el rol de productora. Esa versatilidad la llevó a dar un giro decisivo en 2003, cuando debutó como actriz interpretando a una presentadora en El auténtico Rodrigo Leal. La naturalidad de su actuación le aseguró nuevos retos, incluido el protagónico en La viuda de la mafia y la participación en series de alto impacto como Marido a sueldo, Tiempo final, Mujeres asesinas y Sin retorno.

La filmografía y presencia televisiva de Carolina Gómez incluye los roles protagónicos y antagónicos en producciones como A corazón abierto, La teacher de inglés, Mentiras perfectas, Bloque de búsqueda, Lucifer, Sangre de mi tierra y SEAL Team. Más recientemente, ha brillado en La venganza de Analía, Ventino: el precio de la gloria, Los Billis y la serie internacional Acapulco; mientras que en cine ha interpretado personajes en cintas como Bluff, El Paseo, Saluda al diablo de mi parte y La lectora. Con una carrera que comenzó mucho antes de portar una corona, la caleña de 50 años se ha consolidado como una de las figuras más completas del entretenimiento colombiano.

Valerie Domínguez

En 2005, la barranquillera vivió una noche doblemente especial: no solo fue coronada como Señorita Colombia, sino que recibió la banda de manos de su prima Adriana Tarud, quien había ostentado el título el año anterior. Meses después, representó al país en Miss Universo 2006, realizado en Los Ángeles, donde se ubicó entre las diez finalistas, destacándose por su elegancia y carisma en escena.

Finalizado su ciclo como reina, Valerie Domínguez no tardó en abrirse paso en la televisión. Su debut actoral llegó en 2007 con Hasta que la plata nos separe, seguido por su participación en la película Esto huele mal, de Jorge Alí Triana. No obstante, el verdadero impulso llegó con El último matrimonio feliz (2008-2009), donde integró el elenco principal, y con el protagónico en Los caballeros las prefieren brutas (2010), una producción de Sony basada en el libro de Isabella Santo Domingo. A partir de ahí, sumó proyectos como Un sueño llamado salsa, La clínica, Maltratadas y apariciones en Mujeres asesinas.

Además de su faceta actoral, la mujer de 44 años ha cultivado una carrera como presentadora en espacios de gran visibilidad, desde el Festival Internacional del Humor hasta realities como Yo me llamo y Miss Universe Colombia. En cine, ha interpretado papeles en producciones como El cielo en tu mirada, Más que hermanos, El poder de la cruz y la internacionalmente conocida Sound of Freedom. Su versatilidad y capacidad para transitar entre la actuación, la presentación y el cine la han convertido en una figura sólida del entretenimiento colombiano.

Michelle Rouillard

La payanesa saltó a la escena nacional en 2008, cuando representó al Cauca en el Concurso Nacional de Belleza y se coronó como Señorita Colombia. Con puntajes casi perfectos en las pasarelas de gala y traje de baño se convirtió en una de las figuras más comentadas de la edición. Un año después viajó a Bahamas para representar a Colombia en Miss Universo 2009, experiencia que marcó el inicio de una carrera pública que pronto tomaría otros rumbos.

Tras incursionar en la actuación, debutó en la televisión colombiana con la telenovela La Teacher de Inglés. Desde entonces, ha interpretado una amplia variedad de personajes en producciones como Mentiras Perfectas, No olvidarás mi nombre, Sin senos sí hay paraíso, Bolívar, Hasta que la plata nos separe y Escupiré sobre sus tumbas. Su versatilidad también la ha llevado a trabajar con plataformas internacionales como Netflix y Prime Video en títulos como Perfil falso y Manes, además de incursionar en el cine y el cortometraje.

En la actualidad, Michelle Rouillard combina su faceta artística con la competencia, siendo una de las participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025, donde muestra un lado más personal y espontáneo frente a las cámaras.

Laura Barjum

En 2017, Laura González Ospina (nombre real) cumplió el sueño de toda candidata: representar a Cartagena en el Concurso Nacional de Belleza y coronarse como Señorita Colombia. Con puntajes sobresalientes en cada fase, se convirtió en la sucesora de Andrea Tovar y en la segunda representante de la ciudad sede en lograr el título, después de Andrea Nocetti en el año 2000. Ese mismo año, llevó la bandera tricolor a Miss Universo, donde deslumbró en Las Vegas con un diseño de Hernán Zajar y alcanzó el puesto de primera finalista, consolidando la racha de cuatro años consecutivos de Colombia en el top 3 del certamen.

Tras su paso por las pasarelas, Laura Barjum encontró en la actuación un nuevo escenario para brillar. Su debut en la televisión nacional vino acompañado de papeles en producciones como Bloque de Búsqueda, Tu voz estéreo, La Cacica y María Magdalena. Con el tiempo, amplió su presencia a proyectos internacionales como Los Briceño en Netflix y Decisiones: Unos ganan, otros pierden para Telemundo. Más recientemente, se sumó al elenco de la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre y a la serie Klass 95, demostrando que su talento va mucho más allá del modelaje.

A la par de su faceta como actriz, Laura ha desarrollado una sólida carrera como presentadora, liderando programas como Factor X, secciones de entretenimiento en Noticias RCN y transmisiones especiales de concursos de belleza, incluido Miss Universo. Su versatilidad la ha llevado incluso a participar en realities como MasterChef Celebrity, y a incursionar en el cine con la película Destiny. Con cada paso, ha reforzado su imagen como una de las figuras más completas de la nueva generación del entretenimiento colombiano.

María Fernanda Aristizábal

La armenia de 28 años inició su trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza en 2019, cuando fue elegida Señorita Quindío. Ese mismo año, representó a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza en Cartagena, donde destacó desde las etapas preliminares al obtener reconocimientos como Reina de la Policía y Cuerpo más sano.

Su camino hacia Miss Universo tuvo un giro inesperado cuando, por cambios en la franquicia nacional, no pudo participar en la edición correspondiente durante su reinado. Sin embargo, en abril de 2022 fue designada oficialmente como Miss Universe Colombia 2022, asegurando así su participación en la edición número 71 del certamen internacional, donde representó a Colombia en una de las vitrinas más importantes del mundo de la belleza.

Más allá de las pasarelas, Aristizábal ha incursionado con éxito en la televisión. En 2024 debutó como presentadora del Desafío XX y en 2025 volvió a estar al frente de su nueva versión, Desafío del Siglo XXI, consolidándose como una figura versátil que combina la elegancia de su carrera en certámenes con una creciente presencia en la pantalla chica.

Valentina Espinosa

La cartagenera de 27 años es comunicadora social y periodista graduada de la Universidad del Norte en Barranquilla. Su trayectoria en medios comenzó temprano: a los 16 años ya alternaba el modelaje con sus estudios y sus primeras experiencias en televisión, debutando como periodista y presentadora de la sección de entretenimiento del noticiero Televista en el canal regional Telecaribe.

En 2021 representó a Bolívar en el Concurso Nacional de Belleza y obtuvo el título de Señorita Colombia, lo que marcó un punto de impulso en su carrera. Poco después se radicó en Bogotá con el objetivo de consolidarse en un medio de alcance nacional, una meta que tenía clara desde el inicio y que estuvo acompañada de preparación constante y de la búsqueda activa de oportunidades.

La llegada de Valentina Espinosa a Noticias Caracol fue el resultado de perseverancia y estrategia. Según contó en una entrevista con Vea, durante un evento en Medellín conoció a Juan Roberto Vargas, director del informativo, a quien entregó su hoja de vida y expresó su interés en trabajar allí. Aunque en ese momento no había vacantes, el contacto abrió la puerta para un casting meses después. Finalmente, en 2025, Espinosa fue seleccionada como parte del equipo de uno de los noticieros más importantes del país, cumpliendo así un objetivo que había perseguido durante años.