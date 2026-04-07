Declaraciones de la hermana de Yailin ‘La más viral’ desatan fuerte controversia. Esto dijo

Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin ‘La más viral’, ha protagonizado múltiples episodios que han generado controversia y amplia repercusión mediática. Hace pocos días, por ejemplo, fue detenida por autoridades de República Dominicana en un caso que fue protagonista en medios de comunicación de toda Latinoamérica.

En las últimas horas, la artista de 25 años volvió a captar la atención pública. Sin embargo, esta vez a raíz de unas declaraciones hechas por su hermana relacionadas con aspectos de su vida íntima.

¿Qué dijo Mami Kim sobre Yailin ‘La más viral’?

En una reciente emisión del programa ‘Siéntese quien pueda’, de Univisión, las presentadoras de dicho espacio abordaron unas declaraciones atribuidas a Mami Kim, hermana de Yailin. Según lo expuesto, la mujer habría revelado públicamente el número de personas con las que la artista dominicana habría tenido relaciones íntimas.

De acuerdo con lo comentado en el espacio televisivo, la cifra superaría los 200 hombres. Motivo por el cual la información se difundió rápidamente en redes sociales, en las que generó controversia y opiniones divididas entre quienes cuestionan su veracidad y quienes critican la exposición de este tipo de aspectos personales.

Esta no es la primera vez que Mami Kim (cuyo nombre real es Kimberly Díaz) se refiere públicamente a aspectos íntimos de su hermana. En una entrevista concedida hace cerca de tres años a ‘Alofoke Radio Show’, ya había hecho declaraciones en esa misma línea.

En ese espacio, mientras hablaba del pasado sentimental de su hermana y aseguraba que prefería su relación con Anuel AA frente a la que tuvo con Tekashi 6ix9ine, Kim fue consultada sobre si alguna vez había tenido una relación con una pareja de Yailin. Su respuesta fue: “No, pero ella a mí sí”.

Según afirmó Mami Kim en aquella entrevista, ‘La más viral’ habría estado con un hombre que fue su pareja y que actualmente trabajaría para la cantante como uno de sus conductores.

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