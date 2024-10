‘Desafío 2024′: Kevyn respondió a Natalia, quien cuestionó su rol como padre

Días después de coronarse campeón en el Desafío 2024, Kevyn Rúa tuvo la oportunidad de hacer un repaso por varios de los momentos más destacados de la temporada, como aquella vez en que Natalia Rincón, compañera con la que tuvo una aventura amorosa, cuestionó la labor que desempeña como padre de su hijo.

Así respondió Kevyn a las críticas de Natalia

En una charla con Los Enredados, espacio de entrevistas de La Red y Caracoltv.com, el deportista boyacense se mostró sorprendido por las críticas que recibió de Rincón. Además, advirtió que la bogotana habla desde el desconocimiento y no tiene argumento alguno para respaldar sus declaraciones.

”Ay, Natalia. No sé cuánto tiempo me conoció para decir eso, ¿unos días, quizás?, entonces no creo que pueda opinar mucho al respecto. Mi hijo va a cumplir 9 años y, la verdad, para ser mal padre durante todo ese tiempo... muy complicado. Lo nombraba en cada pista a la que me enfrentaba y corría cada metro por él. Mi hijo es un amor para mí, como para que una señorita, que no me conoce, hable de lo que no sabe”, expresó Kevyn.

“Puedo dar fe de eso. Él le hace videollamada hasta dos o tres veces por día, y está muy pendiente de él (...) Yo lo conozco muy bien, así que puedo dar fe de eso”, comentó Guajira, quien estuvo presente en la entrevista, a lo que Rúa agregó: “Pero bueno, si ella se siente muy importante utilizando mi nombre en su boca... que lo haga”.

“No niego que pensé en tener algo con ella, pero fuimos hablando y, la verdad, no fluyó nada. Yo la quiero y ha sido bien conmigo. No me siento orgulloso de eso”, dijo Kevyn sobre la razón por la que su relación con Natalia no prosperó. Fotografía por: Caracol Televisión

Guajira defendió a Kevyn de Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’ en 2023

Alejandra Martínez llegó al set de Día a Día el pasado lunes para hablar sobre el programa y la experiencia que vivió, en 2023, cuando logró el anhelado título junto a Sensei. Sin embargo, durante su charla con este programa hizo un comentario que no fue bien visto por algunos televidentes, quienes consideran que restó mérito a la reciente victoria de Kevyn.

“Darlyn y Sensei estuvieron a un pelo… Así que finalmente las definiciones siempre, como ustedes dicen, tienden a tener un poco de suerte. Y bueno, me alegra mucho por Kevyn y por Guajira también porque sé sabe que es un sueño de ella y de él y bueno, si llegaron ahí pienso que es más que merecido”, comentó la caldense.

Teniendo en cuenta lo dicho por Aleja Martínez, Guajira aprovechó su espacio con Los Enredados para responderle a la deportista contra quien se enfrentó el año pasado en el Desafío The Box: “El año pasado sí hubo un poco de suerte para mi compañera, y eso no significa que no se lo merezca. Esta vez también hubo suerte para los dos porque las duplas estábamos ahí y el universo se alineó para nosotros”.