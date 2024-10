Jessica Cediel, de ‘La Descarga’, preocupó tras dar a conocer problema familiar

La segunda temporada de La Descarga estrenó su primer capítulo este 30 de septiembre y los televidentes se mostraron gratamente sorprendidos al ver que se conservó el mismo equipo de entrenadores (Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz) y presentadores (Carlos Calero y Jessica Cediel).

Sin embargo, en medio de la celebración por el lanzamiento de la edición 2024 del programa, uno de sus integrantes vivió una tensa situación familiar.

¿Qué le pasó al papá de Jessica Cediel?

Por medio de su cuenta de X, la presentadora manifestó el pasado sábado que Alfonso Cediel, su papá, necesitaba atención médica de urgencia. No obstante, advirtió que la compañía con la que tienen contratados sus servicios de salud no les facilitaba este proceso.

“¿Será que existe la posibilidad de que Emermédica conteste de manera correcta una emergencia? Su servicio deja mucho que pensar. Uno paga como usuario y cuando requiere del servicio no aparecen oportunamente”, aseguró Jessica Cediel.

Tras la alerta que generó esta publicación entre los seguidores de la bogotana, ella misma entregó un nuevo reporte sobre la salud de su papá. Esta vez a través de una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos por sus mensajes de ayer para mi papá, está bien, gracias a Dios, ayer mismo salió del hospital. Hoy desde muy temprano estamos trabajando porque tenemos el estreno de La descarga, así que nos vemos más tarde en televisión”, explicó Jessica Cediel horas antes del estreno de La Descarga.

Alfonso Cediel y Jessica Cediel, una de sus tres hijas. Fotografía por: Instagram

La situación que Jessica Cediel lamenta con su padre

En medio de unas dificultades de salud que vivió Alfonso en diciembre de 2023, la también modelo y actriz aprovechó para hacer una reflexión de vida. Fue entonces cuando manifestó el descontento que le genera no haberle dado nietos a su papá.

“Mi papá me preguntaba ayer si yo quería tener hijos, entonces yo obviamente le dije que sí. Me decía que si ya estaba con alguien, y le dije que no, que estaba esperando a que llegara la persona ideal, pero yo le pregunté: ‘papi, ¿tú vas a conocer a mis hijos, verdad?’ y me decía: ‘sí, mamita’. Yo le pido a Dios que me dé el tiempo para que mis hijos puedan conocer a su abuelo y su abuela también”, expresó Jessica Cediel entre lágrimas aquella ocasión.