‘Desafío 2024′: Natalia le pidió disculpas a la exnovia de Kevyn

Tres días han pasado desde que el Desafío 2024 llegó a su final y Kevyn Rúa se coronó como el vigésimo campeón en la historia de esta competencia. Sin embargo, el nombre del ganador volvió a ser tema de conversación en horas recientes por cuenta de unas declaraciones que Natalia Rincón, su excompañera, envió en una emisora.

¿Qué dijo Natalia sobre la novia de Kevyn?

En una entrevista con la emisora La Kalle, la bogotana habló sobre el romance que sostuvo con el capitán de su equipo, aun cuando él tenía una relación amorosa fuera del programa con una mujer llamada Derly Hurtado.

Fue entonces cuando Natalia Rincón manifestó que le gustaría tener la oportunidad de hablar con la expareja de Kevyn Rúa y, de paso, dejó en claro qué le diría: “Que me disculpe porque en el ‘Desafío’ las emociones se viven en otro ‘mood’. Realmente, Kevyn siempre me vendió la idea de que ella era una mujer tóxica y que estaban mal. Yo me guie de la versión que me dio en Alpha, pues recordemos que él en Beta decía que se iba a casar, pero ni yo ni los de Alpha nos enteramos de eso”.

“A mí me daba cosa pensar en ella y por eso en algún momento, después de una pelea con Karen, me solté a llorar. Yo no quería que él me gustara, pero era muy detallista conmigo (...) Allá yo no tenía la forma de verificar que él tenía novia. Él me podría decir que era el dueño de Bogotá, entonces yo le creía todo lo que me decía, le creía a ojo cerrado”, concluyó.

“No niego que pensé en tener algo con ella, pero fuimos hablando y, la verdad, no fluyó nada. Yo la quiero y ha sido bien conmigo. No me siento orgulloso de eso”, dijo Kevyn sobre la razón por la que su relación con Natalia no pasó de una aventura. Fotografía por: Caracol Televisión

Natalia contó secreto de la vida amorosa de Kevyn Rúa

En el capítulo 107 del programa del canal Caracol, Rincón habló una vez más sobre la vida sentimental de su compañero, así como de su antigua pareja. Fue entonces cuando dio a conocer que la relación entre el ganador del ‘Desafío’ y su expareja terminó.

“A esa mujer lo mejor que le pudo pasar fue terminar con Kevyn. Ella se fue del país. Es que el plan de ambos era irse por el hueco (a Estados Unidos) y ella lo hizo. La mamá del hijo también se llama Natalia. No la conocí, pero supe que varias veces intentaron hablar y como que pelean tanto, que a ella le toca hablarse es con la mamá de él. Yo no sé, realmente, la verdad de esa historia”, comentó Natalia sobre Kevyn.