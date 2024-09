Así reaccionó Alejandro Estrada a los comentarios de Franko Bonilla sobre Nataly Umaña

Luego de su eliminación de MasterChef Celebrity, en la que no solo habría influido su desempeño en la cocina, Franko Bonilla concedió una entrevista a la revista Vea y opinó sobre varios de sus compañeros.

Por ejemplo, en su charla con este medio el comediante se refirió a los comentarios que, en tono de broma, ha hecho sobre la ruptura entre Estrada y Nataly Umaña, quienes terminaron por la infidelidad que protagonizó la actriz en La casa de los famosos con Miguel Melfi.

“Él es una buena persona, aunque le ha ido mal en la vida ¿No? $%#@ cachón. Mentiras, no hay que reírse de la desgracia ajena, mucho menos cuando se trata de la mujer que uno ama y en televisión, pero fue una $%#@”, fue uno de los chistes que Franko Bonilla hizo de Alejandro Estrada.

¿Alejandro Estrada se molestó con Franko Bonilla por sus chistes sobre Nataly Umaña?

”No he visto que haya respondido algo malo. Alejo no solo tiene muy buen humor y le gusta el stand-up, sino que es un hombre muy maduro. No sé si es por lo que conoce de la actuación, la dramaturgia y el arte en general, pero por los chistes no nos ponemos de mal genio. Yo nunca tengo mala fe cuando hago un chiste, son eso simplemente. Entonces, hasta donde sé, Alejandro no ha reaccionado de forma negativa a los chistes que he hecho de él, que son varios”, explicó el exparticipante de MasterChef Celebrity.

De igual manera, Franko Bonilla recordó en su charla con Vea cómo se solucionó el momento incómodo que vivió al principio de la competencia con Alejandro Estrada, cuando lo acusó de afectar una de sus preparaciones al intervenir sin permiso en la receta.

“Claro que hay una relación entre ambos y es supremamente cordial. No sé si es por mi edad y la madurez de un tipo de 47 años, pero yo nunca perdí de vista que, en medio de la seriedad del asunto, siempre quise ver a ‘Masterchef’ como un juego; uno muy serio, eso sí, que tiene responsabilidades y obligaciones. El impase que tuve con Alejandro Estrada, cuando me dañó una preparación a la que le metió la mano, nos hizo estar bravos 16 horas y al día siguiente, cuando nos vimos de nuevo, nos c*gamos de la risa y nos dimos un gran abrazo (...) Creo que ambos fuimos muy maduros ante esta situación, o así lo vi yo, de manera que la relación con Alejo es muy bonita”, concluyó.