‘Desafío 2025′: alarma por participante que salió en ambulancia tras fuerte choque

La más reciente presentación de Gamma y Omega en el ‘Desafío de Sentencia y Castigo’ resultó accidentada. Sin embargo, fueron Gio y Zambrano quienes llevaron la peor parte tras el fuerte choque que protagonizaron, y por el que uno de ellos tuvo que ser trasladado en ambulancia desde el ‘Box Rojo’.

Aunque en su momento Andrea Serna aseguró que el competidor se encuentra bien, el adelanto de lo que ocurrirá este 5 de noviembre desató rumores sobre una posible nueva salida del Desafío del Siglo XXI.

¿Habrá una eliminación anticipada en el ‘Desafío 2025′?

El avance del episodio muestra que Andrea Serna volverá a comunicarse con los competidores para dar noticias sobre el estado de salud de Gio, capitán de Gamma, quien sufrió el golpe más fuerte durante la prueba. El anuncio ocurre en un horario poco habitual, detalle que toma por sorpresa a los participantes y ha despertado inquietud entre los seguidores del programa, que sospechan que podría tratarse de una baja definitiva.

Según las normas del Desafío del Siglo XXI, si un concursante debe abandonar la competencia por recomendación médica, su reemplazo será el último eliminado del mismo género. En ese escenario, el regreso de Eleazar, quien continúa en el Cubo de Eliminados, podría hacerse realidad más pronto de lo esperado.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Por ahora, todo son rumores y las especulaciones continúan entre los seguidores. La verdad se conocerá en el capítulo 87, que se emitirá este 5 de noviembre en el horario habitual de las 8:00 p. m., justo después de la emisión central de Noticias Caracol.

La mala suerte de Gamma en el ‘Desafío 2025′

No sería la primera vez que el equipo naranja enfrenta un golpe de este tipo. Hace pocas semanas, Juan, uno de sus integrantes más destacados, tuvo que despedirse del Desafío XX tras sufrir una lesión en el dedo que lo dejó fuera de competencia por recomendación médica.

El propio participante recordó en Vea lo difícil que fue recibir la noticia: “Yo decía: ‘Si me sacan de las cajas y me hacen exámenes, llórenlo’. Y así fue, parce (...) Todavía tengo un nudo en la garganta. Cuando Andrea me lo dijo fue como recibir una apuñalada… uno espera que lo eliminen en un ‘Desafío a Muerte’ o por una pelea, pero nunca por una lesión. Todavía me duele en el alma, ni siquiera el dedo: me duele el alma”.

Precisamente, la salida de Juan marcó el retorno de Gio a la competencia, luego de su paso por el Cubo de Eliminados. Ahora, su futuro vuelve a estar en duda tras el accidente que lo obligó a recibir atención médica.