‘Desafío del Siglo XXI’: Juan reveló cómo conoció a Katiuska antes del programa

El camino de Juan Andrés Díaz Hurtado en el Desafío del Siglo XXI terminó antes de lo esperado. Una lesión en uno de sus dedos, diagnosticada por el equipo médico del reality, le impidió continuar en competencia y lo convirtió en uno de los eliminados más inesperados de la temporada.

Tras su salida, el exparticipante habló en exclusiva con Vea, de El Espectador, sobre el momento en que tuvo que abandonar el programa. También compartió detalles de la cercana amistad que mantiene con Katiuska, actual capitana del equipo Omega.

¿Cómo se conocieron Juan y Katiuska, del ‘Desafío’?

Como algunos televidentes lo sabían, el vínculo entre los desafiantes no nació en el reality, sino en las aulas y los gimnasios de Barranquilla. “A Katy la conocí en la universidad. Ella también estudió Licenciatura en Educación Física, pero la veía, sí la veía, porque ella es pesista, y es de las mejores, por no decir la mejor pesista de la Universidad del Atlántico”, contó a Vea.

El destino volvió a cruzarlos años después cuando ambos trabajaron en un gimnasio en la capital del Atlántico. “Ella entra a trabajar donde yo trabajaba, y nada, ya éramos compañeros de trabajo. En realidad no compartíamos mucho fuera del gimnasio; lo que nos unió fue el entrenamiento”, recordó Juan, quien asegura que la disciplina y la fuerza de Katiuska fueron clave para construir su amistad.

“Siempre entrenábamos juntos porque ella es demasiado fuerte y entrena demasiado duro. A mí me gustaba entrenar con gente que entrenara duro, y lo mismo a ella. Entonces siempre coordinábamos para entrenar”, añadió. Esa conexión se fortaleció dentro del Desafío y hoy la describe como una relación de hermandad: “Hasta llegamos a decirnos que somos como hermanos, y lo considero aún. Yo cuidaría a mi hermano siempre, y a un parcero siempre, si está en mis manos. Valoro mucho lo que hizo por mí y yo también, siempre que pude, saqué el pecho por ella. Espero verla en la final”.

La lesión que lo sacó del ‘Desafío del Siglo XXI’

Aunque muchos lo veían entre los finalistas, Juan tuvo que abandonar el programa por una lesión en uno de sus dedos. Todo comenzó, según relató a Vea, “unos cuatro o cinco ciclos antes del ciclo de las motos, en una prueba de aire”.

“Se me luxó el dedo. Intenté acomodármelo para no perder la prueba, me lo acomodé dos veces y seguí así. Los médicos siempre estuvieron pendientes de mí, siempre me vendaban, pero en varias oportunidades se me salía, se me desacomodaba, y yo mismo me lo acomodaba”, añadió..

Con el paso de los días, la lesión empeoró y el equipo médico decidió que Juan no podía seguir compitiendo en el Desafío 2025. “Hasta sin dedo hubiera seguido, pero nada”, dijo entre risas, con la frustración todavía fresca.

“Yo ya decía: ‘Si me sacan de las cajas y me hacen exámenes, llórenlo’. Y así fue, parce”, relató. Al recibir la noticia de boca de Andrea Serna, no pudo contener la emoción: “Todavía tengo un nudo en la garganta. Cuando Andrea me lo dice, parce, fue una apuñalada. Uno espera que cualquier cosa pueda pasar: salir en una Muerte, que me expulsen, o hasta en una pelea… pero nunca pensé que fuera por una lesión. Todavía me duele en el alma, ni siquiera el dedo: me duele el alma”.

