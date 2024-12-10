‘Desafío’: Renzo Meneses respondió a señalamientos de Anamar sobre su paternidad

Anamar Restrepo, exparticipante del Desafío XX, sorprendió en días recientes a sus seguidores y a los del reality con una polémica publicación de Instagram que dedicó a Renzo Meneses, padre de su hijo Ethan. En el mensaje, la exparticipante aseguró que su exnovio no la ha acompañado en la crianza del recién nacido y ha debido enfrentar sola los retos de estas primeras semanas de vida del bebé.

En medio del escándalo desatado por los señalamientos de Anamar, Renzo reaccionó y rompió el silencio con un mensaje que reavivó la controversia en torno a su relación.

La defensa de Renzo ante los cuestionamientos de Anamar

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 266.000 seguidores, el exparticipante del Desafío 2024 defendió su rol de padre y criticó a Restrepo por hacer públicas sus diferencias en la crianza de Ethan. Además, calificó esta acción como un acto de manipulación.

“No hablo desde el odio ni desde el rencor, porque comprendo que el embarazo y el posparto traen consigo emociones y momentos muy complejos. Lo que sí quiero dejar claro es que nunca será correcto poner en duda el papel de un padre frente a sus hijos, y mucho menos hacerlo desde la manipulación pública”, expresó Renzo.

El deportista bogotano también aprovechó la ocasión para expresar su deseo de resolver los conflictos con Anamar de forma pacífica, así como para recordar la importancia que tienen sus hijos.

“Mis tres hijos son y serán siempre mi mayor motor; para ellos estaré con amor, entrega y responsabilidad, más allá de cualquier circunstancia o relación con sus madres (...) Ethan, al igual que sus hermanos, cuenta con el respaldo incondicional de su papá. Deseo que todo esto pueda transformarse en paz y armonía porque, al final, lo único que realmente importa es que mis hijos crezcan rodeados de amor, respeto y verdad”, agregó.

Esta fue una de las historias con las que Renzo respondió a Anamar. Fotografía por: Captura de pantalla

“La conexión con mis hijos es real, profunda y presente. No se trata de demostrarle nada a nadie, sino de vivir cada instante con ellos desde el amor y la verdad. He aprendido que la paternidad no se mide por lo que otros digan, sino por lo que mis hijos sienten cuando estoy a su lado. Ellos son mi paz y mi fuerza para seguir adelante, incluso en medio de las tormentas”, concluyó Renzo Meneses.