El video de Epa Colombia pidiendo una segunda oportunidad: “yo quería cambiar”

El caso de Epa Colombia ha dividido opiniones en redes sociales. La creadora de contenido y empresaria fue condenada a 5 años de prisión por los daños cometidos en la estación de Transmilenio durante las protestas sociales del 2019.

En un video que publicó en sus redes sociales, Epa Colombia aparecía rompiendo la estación incitando a sus seguidores a hacer lo mismo. Este acto de vandalismo, que se difundió ampliamente, fue calificado por la Corte Suprema de Justicia como una incitación a la violencia con fines terroristas y a los daños a la propiedad pública. Además de estar privada de la libertad, Daneidy Barrera tiene prohibido ejercer como influencer o creadora de contenido en redes sociales durante el tiempo que dure su condena.

Epa Colombia. Fotografía por: Instagram

Epa Colombia lloró al reconocer su error

En las últimas horas, se viralizó un video que ha tocado el corazón de miles de internautas. Aunque se desconoce si fue grabado antes de haber sido condenada o si es desde la cárcel, la influenciadora y empresaria colombiana se mostró visiblemente afectada y rompió en llanto al pedir una segunda oportunidad.

“Amiga, yo realmente estoy triste, esto que me está pasando yo no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos, yo le dije a la Fiscalía, porque yo fui hasta las oficinas de Transmilenio y les dije que yo les pagaba con las queratinas mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad porque yo generaba empleo”, dijo entre lágrimas.

La empresaria, que ha construido un próspero negocio de queratinas, admitió haber cometido un grave error y estar dispuesta a hacer lo necesario para corregirlo.

“De mí dependen miles de personas, yo pago unos sueldos muy grandes, yo quería cambiar, estaba construyendo para seguir generando un empleo, que me dieran la oportunidad. La Fiscalía no me ha querido ayudar, siempre toco puertas, les digo que me brinden la segunda oportunidad para seguir cambiando y demostrando que puedo ser una mujer diferente”, agregó en ese momento.

Finalmente, hizo énfasis en todas las cosas buenas que ha hecho desde ese momento, pero que, lo que acaba de ocurrir, no fueron suficientes para salvarla de ir a la cárcel.

“Quise hacer campañas con el Transmilenio, quise hacer miles de cosas, pero ellos por ningún lado me han escuchado, quiero que me den la oportunidad”.

El video ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios la critican por su pasado y creen que no merece una segunda oportunidad, mientras que otros la respaldan y reconocen que todos cometen errores.

“Pero ella ya pagó los daños, ¿por qué encarcelarla?”, “esto no es justicia... esto es una persecución en contra de ella”, “que la Fiscalía tenga compasión de ella, ella merece la libertad”, “errores cometen muchos, tu arrepentimiento vale, vas a estar libre”, “no es justo”, “todos nos equivocamos y ella se merece esa segunda oportunidad”.