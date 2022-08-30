Día de velitas 2025: Así quedó el árbol de Navidad de Melissa Martínez

Hoy se celebra el Día de velitas en Colombia, una tradición que da inicio a la temporada navideña, el momento en que las familias encienden velas y faroles, simbolizando fe, esperanza y unión. A través de Instagram y otras plataformas digitales, los famosos han comenzado a publicar sus decoraciones navideñas.

Melissa Martínez mostró su decoración navideña

Cada año, la presentadora y empresaria Melissa Martínez comparte con sus seguidores cómo queda su casa con la decoración de Navidad. Esta vez, decidió darle un giro moderno, destacando especialmente un enorme árbol que va “del suelo al techo”, adornado principalmente en tonos rojos y con luces suaves que realzan su belleza.

A través de un video, la presentadora compartió un reflexivo mensaje sobre esta época de unión familiar: “Cada diciembre, desde que era niña, cerraba fuertes mis manos, como si esa oración chiquita pudiera abrazar mis sueños. Pedía juguetes, sí, pero en el fondo siempre pedía lo mismo: tener a los míos cerca, escuchar sus voces, ver la mesa llena. Los años pasaron y la vida me enseñó despacito y me mostró que la verdadera abundancia no hace ruido, que está en las risas que llenan la casa, en los abrazos que llegan sin avisar, en la salud, en la paz, en los ojos que todavía pueden mirar”, dijo mientras mostraba imágenes de su casa donde se observa su chimenea, la decoración de unas escaleras, entre otros detalles que llamaron la atención de sus seguidores.

“Este año Dios me sorprendió con lo más grande. No me dio cosas, me dio razones para amar, para agradecer, para quedarme en silencio y sentir que todo está bien Y hoy que ya no tengo nada más que pedir, descubro que mi corazón tiene algo mucho más poderoso, tiene gratitud. Por eso, desde lo más profundo dentro de mí, solo puedo decir: ¡Gracias!“, concluyó.

Sus seguidores no dudaron en elogiarla, no solo por el mensaje, sino por su decoración: “Qué maravilla de mensaje”, “excelente”, “muy hermoso todo”, “muy buen gusto”, “se ve divino todo”.