Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, fuera de peligro. El artista salió del hospital

El 5 de febrero, se conoció que Diomedes Dionisio, uno de los 21 hijos reconocidos de Diomedes Díaz, se encontraba enfrentando un delicado estado de salud que lo obligó a suspender sus presentaciones. Durante varios días estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Simón Bolívar, en Valledupar, pero, posteriormente, fue trasladado a Barranquilla para recibir una atención más especializada.

Incluso, en redes sociales se llegó a rumorar que, supuestamente, el cantante había fallecido, razón por la que Elver Díaz, su tío, salió a desmentir esa información: “Quiero decirle a la gente que está especulando que nuestro sobrino Diomedes Dionisio falleció, que ni Dios lo quiera. Él está en la clínica recibiendo atención médica, está estable y hablando”. Hasta el momento, ni el cantante, ni familiares, ni tampoco su equipo de trabajo, se han pronunciado sobre el diagnóstico.

¿Cómo se encuentra Diomedes Dionisio Díaz?

Esta semana, en las redes sociales del cantante publicaron un comunicado con nuevas noticias de su salud: “El equipo de trabajo de Diomedes Dionisio Díaz informa a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores que el pasado sábado 1 de marzo el artista fue dado de alta en la Clínica Reina Catalina, en la ciudad de Barranquilla”.

Por ahora, el hijo del ‘Cacique de La Junta’ se encuentra en cuidados desde casa, mientras se termina de recuperar: “Actualmente se encuentra estable, cumpliendo su debido tratamiento y proceso de recuperación. Hoy ya está en Valledupar, enfocado en su bienestar y preparándose para retomar su carrera artística. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores por sus oraciones y mensajes de apoyo, que han sido fundamentales en este proceso”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

De acuerdo con lo que dijeron, se espera que próximamente retome sus compromisos laborales: “Si todo continúa según lo previsto, a mediados de marzo estaremos retomando las tarimas para volver a deleitarlos con nuestras canciones y compartir juntos la alegría de la música”.

Sus amigos y seguidores expresaron su felicidad por su recuperación: “Me alegro muchísimo hermano”, “Dios te bendiga hermano con mucha salud desde Venezuela te deseamos muchísima salud”, “pa’ lante amigo mío Dios te dio una segunda oportunidad”, “gracias a Dios ya recuperándose”, “debe cuidarse ser consciente de su salud porque de lo contrario se le va a seguir deteriorando”, “Damos gracias a Dios por concederle su salud”.