Nuevo reporte sobre salud de Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz. Sigue en la clínica

El 5 de febrero, se reportó en redes sociales y medios de comunicación que Diomedes Dionisio Díaz, uno de los hijos de Diomedes Díaz, había sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Simón Bolívar, en Valledupar, luego de presentar una descompensación.

¿Qué pasó con Diomedes Dionisio Díaz?

Después de varios días internado, se conoció que el artista fue trasladado de la capital del Cesar a Barranquilla con el propósito de recibir una atención más especializada.

A través de redes sociales, su equipo de trabajo emitió un nuevo comunicado este domingo 15 de febrero dando a conocer nueva información sobre su estado de salud: Según la información que se ha compartido, el cantante sigue en su proceso de recuperación y está bajo cuidadosa supervisión médica. Aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre su diagnóstico, el comunicado indica que su evolución ha sido positiva y que está respondiendo bien al tratamiento que le han recomendado los especialistas. “El equipo de Diomedes Dionisio Díaz informa a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores, que el artista se encuentra actualmente en la ciudad de Barranquilla en la clínica Reina Catalina, en proceso de recuperación y bajo supervisión médica”, se lee.

De igual manera, dieron un parte de tranquilidad para todos sus seguidores y aquellas personas que estaban preocupados por él: “Su estado de salud es estable y en este momento permanece a la espera de algunos exámenes de control como parte del seguimiento indicado por los especialistas”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Por ahora, agradecen el apoyo y las oraciones para que el hijo del ‘Cacique de La Junta’ vuelva pronto a los escenarios: “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, mensajes y oraciones que han llegado desde distintas partes del país y del exterior. Este respaldo ha sido fundamental en este proceso”.

Sus colegas, amigos cercanos y seguidores le han dejado mensajes de aliento: “recupérate pronto mi hermano, Dios te bendiga”, “pronta recuperación”, “Dios sea tu medico Dioni, un abrazo fuerte hermano”, “mucha fuerza mijo Dios contigo pronto estarás bien y esto será un mal recuerdo fuerte abrazo y muchas bendiciones”, “que se recupere pronto de la mano de Dios”, “DIOS su médico por excelencia pronta recuperación amigo muchas bendiciones”.