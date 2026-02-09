¿Cómo está de salud Diomedes Dionisio, el hijo de Diomedes Díaz ? Su tío habló a Vea

EL pasado 5 de febrero se confirmó que Diomedes Dionisio Díaz Aroca, uno de los 21 hijos reconocidos del fallecido ídolo vallenato Diomedes Díaz, había sido ingresado de urgencia a la clínica Simón Bolívar en Valledupar. Se refirieron delicados quebrantos de salud que habrían derivado en una importante descompensación.

Una fuente allegada al artista mencionó el viernes a Vea que estaba delicado y que su familia estaba bastante preocupada. En redes sociales también se publicó la necesidad de pedir por su recuperación y se activaron varias cadenas de oración.

La familia también desmintió que el joven intérprete hubiera fallecido, ya que fue un rumor que corrió en redes sociales. El tío del artista Elver Díaz, también músico, publicó un video en el que solicitó oración por su salud y desmintió por completo que hubiera fallecido.

Diomedes Dionisio fue trasladado de la clínica de Valledupar a una en Barranquilla ¿por qué?

Este domingo 8 de febrero trascendieron imágenes en redes sociales que muestran a Diomedes Dionisio en una ambulancia y aseguran que fue trasladado de Valledupar a una clínica de Barranquilla, situación que volvió a encender las alarmas sobre su salud

Vea se comunicó con el tío Elver Díaz quien explicó que en efecto, su sobrino fue trasladado de lugar de hospitalización debido a la necesidad de más exámenes.

“Diomedes Dionisio fue trasladado a Barranquilla para hacerle unos exámenes más tecnológicos, más profundos”, comenzó diciendo sobre su sobrino.

“Y a raíz de los resultados que si Dios quiere todo va a salir bien, le dan de alta y que venga a hacerse tratamiento a Valledupar, dijo confiando en su recuperación y luego, dejó un mensaje para los seguidores. ”Le pido a todos los diomedistas que sigamos en oración a Dios que es el que todo lo puede”.

De otro lado, una fuente dijo a Vea que las dolencias de Diomedes Dionisio estarían relacionadas con cálculos renales.

Su tío Elver no se refirió al pronóstico que la familia habría recibido en la clínica Simón Bolívar de Valledupar.

