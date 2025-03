Doble de Shakira lloró en concierto de la barranquillera: “mi desilusión”

Rebecca Maiellano, mejor conocida como “Shakibecca”, es una imitadora venezolana de Shakira que ha ganado bastante reconocimiento por su sorprendente parecido físico y vocal con la artista barranquillera. Se ha presentado en países como Venezuela, Colombia, Brasil y México, no solo interpretando los temas más conocidos de la cantante original, sino también imitando sus pasos de baile.

¿Qué pasó con la doble de Shakira?

Recientemente, Shakibecca participó en la iniciativa “Camina con La Loba” durante el concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este programa permite que algunos afortunados fans acompañen a la artista mientras se dirige al escenario.

En los días previos al evento, Shakibecca compartió su emoción en redes sociales, enfatizando lo importante que era este momento para ella. Sin embargo, durante el concierto, el equipo de producción de Shakira le pidió que se quedara atrás y se abstuviera de imitar a la cantante para evitar confusiones entre el público.

Esta petición la impactó profundamente, y fue grabada en video con lágrimas en los ojos después de recibir las instrucciones. Más tarde, utilizó sus redes sociales para explicar que siguió las normas de la producción y expresó su decepción por las críticas recibidas.

“El día de mi experiencia, el pasado concierto de #LMYNLWorldTourCDMX , 21 de marzo de 2025, acudí a la hora que nos pautaron, puntual, me fui vestida, peinada y maquillada de Shakira (como la mayoría de los Shakifans que acudieron y que, como ellos, tanto los que caminaban con la loba o no, teníamos el derecho de hacerlo en homenaje a nuestra artista).

Después de las horas de espera, llegó el momento de que nos dieran nuestras chamarras plateadas y lentes para la caminata. Fue en ese momento que se me acercan distintos miembros del staff que organizaba la caminata (ya me habían comentado anteriormente que no podría aceptar tomarme fotos con las personas que se me acercan a solicitarme una foto durante toda mi espera cuando ya tuviera puesto el vestuario de la caminata, para no alterar el orden de la dinámica lo cual entendí y acaté) a solicitarme que, por favor, me moviera de lugar; un lugar cercano al comienzo de la fila que ellos mismos me habían asignado por mi estatura y yo me ilusioné más con la idea de que podría ver y saludar a #Shakira aunque fuera de lejos, y me colocara en la fila del medio y más hacia atrás”, contó.

Aseguró que no estuvo de acuerdo con las razones que le dio el equipo de la intérprete de Ojos así.

“Cuando les pregunté las razones, fueron estas: ‘Tu parecido a Shakira es evidente y mucho y no queremos que el público te vaya a confundir con ella (aunque yo sé que no soy igual a ella y yo iba vestida de negro como me lo indicaron) y se cree una situación peligrosa hasta para ti’. Yo entendía el punto y les dije que me podía recoger el cabello, pero por favor no me movieran de lugar, lo cual aceptaron y me sugirieron que me colocara la capucha de la chamarra, pero igual debía ponerme en medio y hacia atrás”, dijo a través de sus redes sociales.

Si bien algunos fans mostraron apoyo y empatía por Shakibecca, otros cuestionaron su respuesta y sugirieron que podría estar demasiado obsesionada con la artista colombiana.

“El problema es que no te separas del personaje, todo el tiempo te vemos como Shakibecca y llega un punto en que se vuelve obsesivo”, “esté bien que seas su imitadora, pero tenías que ir como fan”, “es genial que la gente que trabaja con Shakira este asustada de tu gran parecido”, “eso de querer ser exactamente a la reina Shakira, no está normal”.