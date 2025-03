Shakira se enfermó por estrés tras cancelar varios conciertos: “tenía mucho miedo”

Shakira comenzó el 2025 con su gira Las mujeres ya no lloran, con la que ha recorrido países como Perú, Chile, Colombia y México. La artista barranquillera ha estado acompañada de Milan y Sasha, sus hijos, quienes se han mostrado orgullosos de ella en cada presentación.

Aunque cada show ha superado las expectativas de sus fanáticos, la intérprete de Ojos así ha tenido que lidiar con varios desafíos en su gira, lo que ha impactado tanto su salud como su agenda de conciertos.

¿Qué le pasó a Shakira?

Las constantes cancelaciones y reprogramaciones han generado un gran nivel de estrés en la artista, llevándola a enfermarse mientras intenta cumplir con sus seguidores.

Shakira en concierto EFE/ Francisco Guasco Fotografía por: Francisco Guasco

El 16 de febrero de 2025, Shakira se vio obligada a cancelar su concierto en Lima, Perú, debido a un intenso dolor abdominal que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. A través de sus redes sociales, la cantante compartió su tristeza por no poder presentarse y aseguró que su equipo estaba trabajando arduamente para reprogramar el espectáculo.

Luego, en Colombia tuvo que cancelar su presentación de Medellín, pues el techo del estadio no contaba con las condiciones necesarias para realizar el concierto. Más tarde, en Santiago de Chile, tuvieron que cancelar dos shows programados debido a problemas técnicos relacionados con el desnivel del suelo del escenario en el Estadio Nacional. Esta situación comprometía la seguridad de todos los involucrados, incluyendo al público, el equipo técnico y, por supuesto, a Shakira. A pesar de los esfuerzos por solucionar el problema, no se pudo garantizar las condiciones adecuadas para los shows programados.

La acumulación de estos inconvenientes afectó la salud de Shakira. La artista confesó que el estrés causado por las cancelaciones en Chile debilitó su sistema inmunológico, llevándola a enfermarse. Sin embargo, a pesar de su estado, decidió seguir adelante con sus presentaciones en Buenos Aires, demostrando su compromiso con sus fans y su profesionalismo.

Recientemente, la mamá de Milan y Sasha publicó un video en sus redes sociales contando lo que le ocurrió.

"Se me bajaron tanto las defensas y fue tan estresante con la cancelación que acabé enferma, estaba tosiendo terrible. Estuve muy enferma y los shows de Buenos Aires los hice enferma, afortunadamente salieron bien gracias a Dios. La cortisona que me dieron me ayudó a dejar de toser, tenía mucho miedo que me agarrara un ataque de tos en el escenario”, contó.

Sus seguidores le dejaron mensajes exaltando su fortaleza y compromiso: “Shaki ponte más espacio entre fechas si te sientes cansada”, “aquí lo primordial es tu salud, no vuelvas a salir enferma”, “tienes que llevar médico en el equipo”, “qué fuerte eres”.

De igual manera, Shakira dio detalles de la rutina que hace cada vez que tiene que salir a sus presentaciones:

“Llego al estadio, me estiro, hago ejercicio, si tengo tiempo me hago un poco de masaje y activación, hago ejercicios de voz unos 10 minutos, me empiezo a arreglar, me concentro de pedirle a Dios que todo salga bien. Salgo a las 2:30 de la mañana de cada show, duermo lo que tengo que dormir y al día siguiente sigo”.