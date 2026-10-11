Dominica Duque confirmó que está enamorada: su nuevo novio es hijo de famoso empresario

Dominica Duque confirmó que está nuevamente enamorada. La periodista de ‘Noticias RCN‘, recordada también por su participación en el programa de cocina ‘MasterChef Celebrity Colombia‘, habló sobre su relación sentimental con Lorenzo Hernández, hijo del empresario colombiano Mario Hernández.

La confirmación se produjo durante una entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, en la que la comunicadora compartió algunos detalles de esta nueva etapa de su vida personal. Aunque en las últimas semanas había publicado fotografías junto a su pareja, hasta ahora no había hablado abiertamente sobre el noviazgo.

¿Qué contó Dominica Duque de su nueva relación?

Durante la conversación con el programa matutino del Canal RCN, la antioqueña expresó la felicidad que siente en este momento. “Soy súper feliz”, afirmó al referirse a su relación, y explicó que ambos habían compartido algunos momentos juntos en sus redes sociales. Por eso, aclaró que no se trataba de una relación secreta, sino de una parte de su vida que habían preferido mantener en privado.

La presentadora también contó cómo comenzó la historia de amor. Según relató, un amigo en común fue quien los presentó. Cuando le preguntaron si había sentido un flechazo al conocerlo, respondió entre risas: “Yo creo”.

Dominica Duque aprovechó la entrevista para mencionar algunas de las cualidades que valora en una pareja. Entre ellas destacó la caballerosidad, la atención y el respeto, además del sentido del humor. “A mí me tienen que hacer reír”, comentó durante la conversación.

Otro de los detalles que compartió fue un reciente viaje por Europa junto a Lorenzo Hernández. La pareja visitó la costa amalfitana, en Italia, un destino que la periodista no conocía. Al recordar la experiencia, la describió como una escapada romántica: “Estuvo delicioso. La costa amalfitana, que no la conocía. Súper romántico, muy, muy romántico”.

La relación también ha despertado interés por el vínculo familiar de su pareja. Cuando le preguntaron por Mario Hernández, padre de Lorenzo, Duque se refirió a él con cariño y lo describió como “adorado”.

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¿Quién es Lorenzo Hernández, el novio de Dominica Duque?

Lorenzo Hernández es el hijo menor del empresario colombiano Mario Hernández, fundador de la marca de marroquinería, moda y accesorios que lleva su nombre. A diferencia de su pareja, quien ha desarrollado su carrera en el periodismo y la televisión, su trayectoria profesional está relacionada con el diseño y el desarrollo de la compañía familiar.

El novio de Dominica Duque estudió Diseño Gráfico en Londres y, tras regresar a Colombia, trabajó en un estudio de diseño antes de incorporarse a la empresa de su padre en 2019. Actualmente se desempeña como director creativo de la marca, cargo desde el cual participa en la definición de su identidad, su estrategia visual y el desarrollo de productos.

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Uno de sus aportes ha sido la creación de Capitanejo, la tipografía utilizada por la compañía, cuyo nombre hace referencia al municipio de Santander donde nació Mario Hernández. Su trabajo también ha estado relacionado con la renovación de la imagen de la marca y con iniciativas para fortalecer su presencia en el mercado.

En una entrevista con El Espectador, publicada en diciembre de 2025, Lorenzo explicó que su función consiste en aportar la visión y la estrategia creativa de la empresa. Su padre, por su parte, lo ha señalado como la persona a quien está preparando para asumir progresivamente mayores responsabilidades en el negocio familiar.

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