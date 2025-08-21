Logo Revista Vea
Dua Lipa en Bogotá: estos fueron los lugares que visitó la cantante antes de su concierto

La famosa cantante recorrió la ciudad en compañía de su prometido y de varios familiares. Estas son algunas de las imágenes que captaron sus fanáticos.

Por Redacción Vea
28 de noviembre de 2025
Dua Lipa, cantante británica.
Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

Dua Lipa aterrizó en Bogotá el 27 de noviembre para su esperada presentación de este viernes 28 en el estadio El Campín, donde reunirá a miles de fanáticos como parte de su gira Radical Optimism Tour.

Tal y como ha ocurrido con otras estrellas internacionales que visitan el país, la británico-albanesa decidió dedicar parte de su agenda previa a conocer algunos lugares emblemáticos de la ciudad, y varios de esos momentos ya se han viralizado gracias a los videos y fotografías que circulan en redes sociales.

La visita de Dua Lipa al Museo Botero

Durante la mañana del jueves, la artista de 30 años se trasladó al centro histórico de Bogotá para visitar el Museo Botero, uno de los espacios culturales más reconocidos del país. Acompañada de sus hermanos, sus padres y su prometido, el actor Callum Turner, recorrió varias de las salas que albergan la colección donada por Fernando Botero, que incluye pinturas, esculturas y obras de grandes maestros internacionales. Su paso por este lugar generó revuelo inmediato entre turistas y locales que transitaban por la zona, y varios lograron captarla en video mientras observaba con atención las piezas exhibidas.

En las afueras del complejo cultural, la presencia de la cantante también atrajo a decenas de seguidores que esperaban saludarla. De hecho, al finalizar su recorrido, un grupo de personas se agrupó en los alrededores de la Casa de la Moneda para verla salir.

Justo en ese momento, dos artistas callejeros que estaban por el lugar aprovecharon para improvisar algunas rimas y dedicarlas a la cantante. La escena, que fue grabada por su propio prometido, se viralizó rápidamente por la reacción amable de Dua Lipa, quien sonrió durante la presentación.

La cena de Dua Lipa en Bogotá

Ya entrada la noche, la estrella de la música cerró su jornada con una cena en un exclusivo restaurante de Chapinero, reconocido por su propuesta culinaria y por figurar entre los mejores de la región. Allí compartió un espacio privado con Turner, familiares y amigos.

Aunque la artista permaneció dentro del establecimiento gran parte del tiempo, se conocieron imágenes de su interacción con el personal del restaurante, con quienes accedió a tomarse una fotografía grupal antes de retirarse. Además, su hermana, Rina Lipa, fue vista acercándose a saludar a algunos admiradores que aguardaban afuera, gesto que generó cientos de reacciones en redes sociales.

Con estas visitas, Dua Lipa completó su primera jornada en Bogotá antes de su presentación en El Campín, donde este viernes se reencontrará con su público colombiano tras su primera presentación en 2022.

