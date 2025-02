Dueña del bordillo de Shakira contó por qué no salió a verla frente a su casa

La reciente visita de Shakira a su ciudad natal, Barranquilla, ha causado un gran revuelo en las redes sociales, no solo por el éxito de sus dos conciertos, sino también porque la artista se camufló junto a Milan y Sasha, sus hijos, en medio de ‘La Guacherna’.

Según las imágenes que publicó en sus redes, la intérprete de Ojos así se gozó al máximo la tradicional celebración de su tierra, como cualquier ciudadano de a pie, lejos de los focos de las cámaras y de la fama. La cantante de 48 años pasó desapercibida entre miles de personas que recorrían las principales calles de Barranquilla.

El secreto estuvo en un disfraz que constaba de un pantalón y una camisa de color negro con un diseño de esqueleto multicolor, complementados con zapatos oscuros. Además, debajo de la máscara de marimonda, ícono personaje del Carnaval, Shakira llevaba un maquillaje que transformó su rostro en una calavera colorida, lo que generó que nadie la reconociera, sumado a la perfecta logística de su equipo de trabajo.

Apareció la dueña de la casa del bordillo donde Shakira se tomó la foto

Mientras la mamá de Milan y Sasha disfrutaba de ‘La Guacherna’, se tomó una fotografía que se volvió viral en todo el país. En la imagen que ella misma publicó en redes sociales, se ve a la cantante sentada en un bordillo frente a una casa.

Una vez fue identificado, cientos de personas han llegado a ese lugar para tomarse la misma foto que Shakira, convirtiendo ese simple bordillo en un destino turístico.

Nohemí Herrera, la propietaria de la casa del ahora famoso bordillo, ha decidido romper el silencio y contar por qué no salió a recibir a la estrella mundial. “Esa noche estaba viendo una película. Escuchaba la bulla de la Guacherna, muchas personas por aquí, sentí unos carros, pero no me lo imaginé que era Shakira, lo vine a saber al día siguiente que me mandaron una foto por Instagram“, aseguró en una entrevista con Noticias Caracol.

Ay Dios! No saben cómo me gustó ese bordillo!! https://t.co/n3UoPtOBuY — Shakira (@shakira) February 24, 2025

Después de que la fotografía se volviera viral, el bordillo frente a la casa de Nohemí Herrera se ha convertido en un punto de referencia para los fanáticos de Shakira. Muchos han acudido al lugar para tomarse fotografías y rendir homenaje a la cantante.

A pesar de no haber presenciado la visita de Shakira, Nohemí Herrera se siente agradecida y emocionada por el impacto que ha tenido la fotografía. “La verdad para mí fue una emoción, un show mejor dicho, me ericé, como dice Amparo Grisales. Shakira me ha dejado una buena energía. Jamás pensé que esto me iba a ocurrir, me ha hecho famosa”.