Shakira se pronunció tras la cancelación de su concierto en Medellín: “me duele”

Después de brindar sus conciertos en Barranquilla el jueves y viernes pasados, se confirmó que Shakira canceló su concierto en Medellín que estaba programado para este lunes 24 de febrero, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

Páramo Presenta, organizador de los conciertos de Shakira en Colombia, emitió un comunicado explicando los motivos por los que cancelaron el show.

“Durante el proceso de montaje del show programado para el 24 de febrero, el techo del escenario instalado por la producción local, sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y lo más importante, la del público”.

¿Qué dijo Shakira sobre la cancelación de su concierto en Medellín?

En los últimos minutos, la barranquillera se pronunció al respecto. A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, expresó su tristeza por no brindar el show: “Mi gente de Medellín, me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía. Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas".

Aseguró que la cancelación del concierto no depende de ella: “lamento mucho el inconveniente, especialmente para quienes han viajado. Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción, pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos".

La barranquillera envió un mensaje a sus fans de Medellín, quienes se vieron afectados por la cancelación de su concierto del 24 de febrero. Fotografía por: Instagram

Los internautas han dejado múltiples comentarios, pues varios de los que habían comprado las boletas, ya habían viajado a Medellín. “No puedes lavarte las manos así después de hacer perder tanto dinero a miles de personas, que irresponsabilidad y falta de empatía”, “le tocó para que dejen de culparla por algo que se le sale de las manos. Es culpa de la mano de obra local que no dio pie con bola”, “no es su culpa, es culpa de la ineptitud de los organizadores”.