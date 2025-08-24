El acuerdo que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrían en caso de divorcio

El pasado 11 de agosto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso después de casi una década de relación. Su romance comenzó en 2016, en Madrid cuando ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci, mientras que él ya brillaba como una estrella del fútbol. Su conexión fue inmediata: para Georgina, fue “amor a primera vista”. Al año siguiente hicieron pública su relación y, desde entonces, han demostrado ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hicieron un acuerdo prenupcial?

Tras el anuncio del compromiso que le ha dado la vuelta al mundo, salió a la luz una información de un supuesto acuerdo que tendría la pareja en caso de que su matrimonio no llegase a funcionar.

Ese supuesto documento no es nuevo, desde hace un poco más de un año algunos medios internacionales vienen hablando de eso. Al parecer, lohabrían firmado en el 2017 después del nacimiento de Alana Martina, su primera hija biológica. Allí se habrían fijado las cantidades que recibiría la modelo y empresaria de 31 años si se divorciaran.

La española recibiría 114.00 euros al mes durante el resto de su vida. Además, le correspondería una propiedad, exactamente la mansión que ambos tienen en la lujosa urbanización de La Finca, que estaría valorada en unos seis millones de euros. El periodista Alberto Cebrián, del programa TardeAR, aseguró que “ahora habría que actualizarlo. Se debería como mínimo duplicar”.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo?

Aunque parece exagerada la suma, no sería un problema para el futbolista, ya que actualmente estaría recibiendo 260 millones de euros al año, que corresponden a su trabajo con el Al Nassr saudí y a los contratos de publicidad que realiza. Su fortuna estaría girando alrededor de los 1.200 millones de euros.