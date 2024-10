El calvario que Marta Liliana Ruiz vivió para salir de Colombia ¿Qué le pasó?

Marta Liliana Ruiz es una exreina de belleza, presentadora y actriz colombiana que goza de gran reconocimiento entre el público por su trayectoria en teatro y televisión. Sin embargo, lejos de todo lo referente a su vida profesional, la bumanguesa se convirtió en tema de conversación por una tensa situación que vivió recientemente.

No te pierdas: Jessica Cediel, de ‘La Descarga’, preocupó tras dar a conocer problema familiar

¿Qué le pasó a Marta Liliana Ruiz?

En las imágenes, que compartió a través de su cuenta de Instagram, la bumanguesa de 60 años manifestó su inconformidad con una conocida aerolínea porque, según ella, entorpecieron su regreso a Estados Unidos, donde se radicó en abril pasado.

“Estuve en Colombia las dos primeras semanas de septiembre, grabando una serie que se llama ‘Maduros inmaduros’. Es una producción increíble con un elenco maravilloso (...) Ya cuando estaba de regreso a mi casa, con mucha ilusión de ver a mi esposo y a mi hija para contarles todo lo que me pasó, llegué al counter de American Airlines (el 17 de septiembre a las 3:30 de la mañana) y había una fila muy grande. Decían que el vuelo estaba sobrevendido y debíamos esperar. Después de un rato les pasé mi pasaporte y, cuando estaba poniendo mi maleta en la banda, la chica me dice: ‘Qué pena, pero su documento está vencido’”, explicó inicialmente.

Seguir viendo: Natalia le pidió disculpas a la exnovia de Kevyn, ganador del ‘Desafío 2024′, por romance que tuvieron en el programa

“Mi pasaporte está vigente hasta el año 2030 y mi residencia la estamparon el 16 de abril de 2024. Allí, hay una parte en la que dice, específicamente, que yo debo entrar a Estados Unidos a tomar esta residencia antes del 19 de agosto del 2024 y más abajo dice que dicho documento tiene, durante un año, la misma validez de un I-551 —que es como una green card—. Este documento está expedido el 16 de abril de 2024, es decir que está vigente hasta el 16 de abril de 2025 y eso me lo constató el oficial migratorio que me recibió en Estados Unidos, cuando fui a tomar mi residencia el 20 de abril. Yo le expliqué todo esto a la chica y ella decía que no y no, que ella sabía cómo se manejaba todo eso y que ya este documento no era válido”, agregó Marta Liliana Ruiz.

A pesar de que otras personas de la compañía intervinieron en ese momento, todos le dieron la misma indicación a la actriz: no podía viajar y debía solicitar una cita con las autoridades migratorias de Estados Unidos para solucionar dicho inconveniente.

Días después de haber perdido su vuelo de regreso a casa y de batallar contra dicha aerolínea para poder reprogramar su viaje, la también escritora se encontró con la sorpresa de que estaba reseñada y tenía una multa de 500 dólares por intentar ingresar a territorio norteamericano con un documento inválido. Situación que le pareció injusta, teniendo en cuenta que toda su documentación estaba en regla y eso lo comprobó cuando, finalmente, pudo entrar al país extranjero.

“Cuando llegué a Estados Unidos y me presenté en Migración del aeropuerto, pasé mis documentos y me dijeron que no había problema. Fue entonces cuando les conté lo que me pasó en Colombia y ellos me indicaron que pusiera la queja”, concluyó Marta Liliana Ruiz sobre este calvario que pasó en su más reciente viaje.