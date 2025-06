El día que Florinda Meza llamó “defectos” a la esposa e hijos de Chespirito: video

La emisión de la serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’ ha provocado la llegada de una serie de videos con declaraciones de los distintos actores que trabajaron al lado de Roberto Gómez Bolaños, en los programas de humor que creó.

Pero sin duda el material que más ha llamado la atención es el que incluye declaraciones de la viuda del comediante, Florinda Meza. Se trata de distintos clips donde la actriz que dio vida a la popular doña Florinda, en El Chavo del Ocho, se refiere a su relación con Chespirito, a cómo comenzaron el romance e incluso a la vida de él, antes de ella, cuando estaba casado con Graciela Fernández, su primera esposa, y con quien Gómez Bolaños duró más de 20 años y tuvo seis hijos.

Recordemos que con Meza estuvo con Roberto, casi 40 años y por eso, ella es su viuda. No obstante, Florinda y él no tuvieron hijos.

Uno de los videos que más comentarios ha generado en contra de la actriz, es una entrevista que ella dio junto a Chespirito en la televisión chilena, a comienzos de los 2000 cuando se refiere a los hijos de él y a su esposa como “grandes defectos”.

En dicha entrevista, ella menciona: “Él (Roberto) tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa”.

Ante estas fuertes palabras, Roberto Gómez Bolaños, sentado a su lado, reaccionó y dijo: “No, no, no, ¿cómo defectos? Son seis hijos maravillosos, ¿cómo pueden ser defectos?”, a lo que Meza le respondió : “si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto”, mientras Gómez Bolaños negaba con su cabeza.

“Él era un hombre muy infiel”, Florinda Meza, sobre Chespirito

Florinda Meza continuó diciendo: “Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel, y como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que, pese a todo, sí era yo ‘la mujer ideal’ para él”.

Mira aquí las declaraciones que han resurgido y causado controversia de Florinda Meza.

