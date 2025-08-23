Él es el actor de ‘El Chavo del 8’ que era hermano de ‘Chespirito’ en la vida real

El Chavo del 8 fue unos de los programas de comedia infantil más importantes en México, Latinoamérica y otros países del mundo. Se convirtió en un ícono de la cultura y con sus entrañables personajes conectó a públicos de todas las edades.

El Chavo, La Chilindrina, doña Florinda, don Ramón, Quico, el señor Barriga, Ñoño y el profesor Jirafales, fueron algunos de los personajes más queridos de la producción. Sin embargo, hubo otros que también se ganaron el corazón de los televidentes.

Godínez fue interpretado por Horacio Gómez Bolaños

Godínez también se convirtió en un ícono de El Chavo del 8, a pesar de que no aparecía en todos los episodios. Fue el alumno que no se tomaba las cosas muy en serio y además era un poco rebelde. Siempre se sentaba al fondo del aula y era famoso por sus respuestas evasivas y su actitud relajada, además de sus frases memorables como “¿yo por qué?”.

Aunque no era el protagonista de las historias, su presencia siempre traía un toque cómico al salón de clases, especialmente en sus interacciones con el profesor Jirafales. Este personaje fue interpretado por Horacio Gómez Bolaños y pocos supieron, en su momento, que era hermano en la vida real de Roberto Gómez Bolaños.

¿Qué pasó con Godínez de ‘El Chavo del 8’?

Horacio era Licenciado en administración de empresas y, además, se destacó como productor y guionista. También lideraba el marketing de las creaciones de su hermano, que incluían juguetes, ropa y una variedad de productos relacionados con el mundo de Chespirito.

A Horacio no le interesaban los reflectores. Sin embargo, Roberto logró convencerlo para que asumiera papeles secundarios en El Chavo del 8 y otros proyectos. A pesar de que sus apariciones fueron limitadas, su personaje que se caracterizaba por su overol y gorra verde y con el que debutó en 1972 en el episodio Algodones de azúcar, dejó una gran huella en muchas generaciones. Además de su labor en televisión, Horacio también brilló en el cine: interpretó a un policía en El Chanfle, a un gánster en El Chanfle II, y tuvo roles en Don ratón y Don Ratero y Charrito.

Godinez era interpretado por Horacio Gómez Bolaños. Fotografía por: Cortesía Televisa

¿De qué murió Horacio Gómez Bolaños, Godínez en ‘El Chavo del 8’?

El hermano de Chespirito se retiró de la actuación y continuó su carrera como escritor y productor. En 1990 sufrió una caída que le provocó fracturas en la cadera y el fémur y de ahí en adelante su estado de salud se fue deteriorando.

El 21 de noviembre de 1999, cuando tenía 69 años, falleció a causa de un infarto. El actor y hermano menor de Chespirito, se preparaba para un homenaje que alistaba Televisa para Roberto a comienzos del 2000.