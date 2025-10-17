Él es el hijo de Mario Yepes que no siguió sus pasos en el fútbol ¿A qué se dedica?

El exfutbolista Mario Alberto Yepes volvió a estar en el centro de la conversación pública tras su participación en la séptima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, programa en el que mostró una faceta más cercana y familiar lejos de las canchas. Desde entonces, muchos de sus seguidores han querido conocer más sobre su vida personal, especialmente sobre sus tres hijos.

Durante su matrimonio con Carolina Villegas, su exesposa, el caleño de 49 años se convirtió en padre de tres jóvenes: Luciano, Miranda y Valentino. Y aunque el mayor de sus herederos creció en medio del ambiente deportivo y de los mejores años de su carrera, eligió un camino diferente al fútbol. De hecho, en días recientes obtuvo un logro que celebró junto a sus padres y que reveló a qué se dedica actualmente.

¿En qué trabaja el hijo de Mario Alberto Yepes?

El pasado 22 de septiembre, Luciano se graduó como politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. La ceremonia se convirtió en un momento especial para la familia, pues fue la ocasión que reunió de nuevo a Mario Yepes y su exesposa, quienes celebraron juntos el logro académico de su primogénito.

De acuerdo con la información que comparte en redes sociales, el hijo mayor del exfutbolista parece haber seguido también el camino del emprendimiento. En su perfil de Instagram figuran los nombres de dos negocios de los que sería propietario: uno enfocado en la venta de comida y otro en la organización de eventos, como fiestas y reuniones privadas. Además, se le ha visto colaborando en campañas de protección animal con la Alcaldía de Cali, su ciudad natal.

Aunque no siguió los pasos de Mario Alberto Yepes en las canchas profesionales, Luciano sí comparte con él la pasión por el fútbol. Es un fiel hincha del América de Cali.

¿Por qué eliminaron a Mario Yepes de ‘MasterChef’?

La salida del exfutbolista se dio durante un reto inspirado en la cocina tradicional cundiboyacense, específicamente en la changua, una de las sopas más representativas de esa región del país. El exfutbolista presentó un plato al que llamó ‘Un recuerdo cundiboyacense’, con el que buscaba rendir homenaje a los sabores que evocan la historia y la identidad del altiplano.

Aunque su preparación destacó por la presentación y el concepto detrás del nombre, los jurados (Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Adria Marina) coincidieron en que el resultado final no cumplió con las expectativas. Según comentaron, el plato lucía bien, pero carecía del toque de sabor que suele marcar la diferencia en la competencia.

Esa falta de sazón, especialmente por la ausencia de sal, terminó siendo decisiva y le costó a Mario Alberto Yepes su permanencia en el programa, cerrando así su paso por MasterChef Celebrity tras varias semanas de participación.