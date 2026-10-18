Él es el prometido de María Alejandra López, Miss Universo Colombia 2026: se casan pronto

María Alejandra López atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El pasado 10 de octubre, la representante de Risaralda fue coronada como Miss Universe Colombia 2026, título con el que consiguió el derecho de representar al país en la próxima edición de Miss Universe, que se realizará en Puerto Rico.

La modelo y reina de belleza llega a esta competencia después de una extensa trayectoria en los certámenes. La pereirana ya había participado en diferentes concursos nacionales e internacionales y en 2023 obtuvo el título de Miss Grand Colombia, antes de convertirse en segunda finalista de Miss Grand International. Ahora, con la corona nacional, se prepara para buscar un nuevo triunfo para Colombia.

Pero mientras organiza su preparación para el certamen internacional, María Alejandra López también atraviesa una nueva etapa en su vida personal. En una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, confirmó que está comprometida y reveló quién es el hombre con el que planea casarse.

Él es Vicente Saavedra, el prometido de Miss Universo Colombia 2026

El futuro esposo de María Alejandra López es Vicente Saavedra, empresario y productor musical puertorriqueño, conocido también por su trabajo como mánager de artistas urbanos. La pareja lleva alrededor de dos años de relación y recientemente decidió dar el siguiente paso.

La propia Miss Universo Colombia 2026 confirmó la noticia durante su conversación con ‘La Red’. “¡Nos comprometimos por fin!”, expresó al hablar de su relación y del momento que está viviendo.

Uno de los aspectos que destacó la reina es el vínculo que ha construido con las tres hijas de Vicente Saavedra. La colombiana aseguró que las considera parte de su familia y que existe una relación cercana entre ellas.

El prometido de María Alejandra López también ha estado relacionado sentimentalmente con otras figuras del entretenimiento. En el pasado tuvo una relación con la presentadora y exreina dominicana Clarissa Molina, con quien llegó a comprometerse, y posteriormente con la modelo y presentadora puertorriqueña Lynette Chico, madre de una de sus hijas.

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¿Cuándo será la boda de María Alejandra López?

Aunque el compromiso ya es oficial, María Alejandra López explicó que la boda tendrá que esperar. Su prioridad en este momento es su participación en Miss Universe 2026, certamen que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La reina colombiana quiere concentrarse primero en la competencia internacional y conocer el resultado de su participación antes de avanzar con los planes de matrimonio. De esta manera, la ceremonia todavía no tiene una fecha definida, aun cuando se advirtió que será pronto.

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La elección del lugar también tendrá un significado especial para la pareja. Puerto Rico no solo será el escenario donde López buscará la corona universal, sino que es el país de origen de Vicente Saavedra. La modelo ha contado que conoce la isla gracias a su prometido y que ha desarrollado una relación cercana con su familia.

Mientras llega el momento de hablar de preparativos para el matrimonio, María Alejandra López concentra sus esfuerzos en representar a Colombia en Miss Universe. Por ahora, la corona nacional y el compromiso marcan dos de las noticias más importantes de esta nueva etapa para la modelo.

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