El incómodo comentario de Shakira a Alejandro Sanz frente a Candela Márquez, su ex

Cuando en octubre del 2024 comenzaron a circular imágenes de Alejandro Sanz muy cercano a la actriz española radicada en Miami, Candela Márquez, los cibernautas notaron el gran parecido de ella con la cantante colombiana Shakira.

Candela, hoy de 37 años y novia en aquel tiempo de Márquez, tiene una melena rubia y ensortijada similar a la de la barranquillera.

Luego se especuló con que hubo una crisis entre Sanz y su pareja por celos que Candela habría sentido al grabarse el video clip de la canción Bésame, la tercera colaboración del español y ls colombiana, quienes llevan más de 20 años siendo amigos. Anteriormente grabaron La Tortura y Te lo Agradezco, pero No

Los cibernautas siempre han soñado con ver a Shakira y a Alejandro juntos y así lo expresan en sus comentarios en redes, pero la verdad es que ellos nunca han pasado la frontera de la amistad.

Hay que mencionar que en diciembre pasado, tras 14 meses de noviazgo, Candela y Alejandro rompieron.

¿Qué dijeron Sasha y Milan, los hijos de Shakira, sobre la entonces novia de Sanz?

Ahora con el más reciente estreno de la docuserie ‘Cuando nadie me ve’ que ha prometido visibilizar es aparte del artista que muy pocos conocen, estrenada este 27 de enero, en efecto, ha quedado al descubierto más de un aspecto inédito. Sin embargo los cibernautas se han detenido en un clip que evidencia una situación incómoda que vivió Sanz con Shakira y su ex.

En el video, que se ha viralizado y que puede ver al final de esta nota, la colombiana se reúnen, en un avión, con Sanz para conocer a la novia de entonces el español y fue entonces cuando lanzó un comentario que no ha pasado desapercibido para los cibernautas.

“Me dicen mis hijos ‘es igual a ti, la novia de Alejandro’”, se le escucha decir a la barranquillera al abrazar a Sanz una vez le presentan a Candela.

Aunque se evidencia que para Shakira esta expresión no fue nada particular, los ciudadanos digitales opinan distinto, sobre todo por la comparación que pro meses hicieron entre las dos mujeres.

Lo que si evidencia la docuserie es la complicidad y la amistad inquebrantable entre los dos artistas, que mantienen un amistad sólida.

Alejandro Sanz y su ex se conocieron por David Beckham

Alejandro Sanz y su última novia se conocieron en el estadio Fort Lauderdale de Florida, gracias al ex futbolista David Beckham, que los presentó. La pareja asistió, en el 2024, por invitación del inglés al encuentro entre el Inter Miami y el New England Revolutio

A Candela, el público la ha visto en novelas como ‘Muchacha italiana viene a casarse’, ‘Betty en NY’, ‘Fuego ardiente’, y ‘Malverde: El santo patrón’.

Aquí más noticias que son tendencia