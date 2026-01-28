Lanzan docuserie sobre la vida de Alejandro Sanz: “A veces es difícil”. ¿Contará todo?

La vida de las celebridades genera gran curiosidad entre sus seguidores y por eso, lo que ocurre en ellas suele convertirse en titular. Con el auge de las bioseries y las docuseries, más de un artista ha decidido avalar producciones audiovisuales que muestren esa facetas desconocidas de ellos que dejan al descubierto toda su humanidad y por supuesto, sus historias de lucha.

Eso es lo que ha pasado con Alejandro Sanz y “Cuando nadie me ve”, la docuserie sobre la vida del cantautor español que se estrenó el 27 de enero en Movistar Plus+.

La docuserie muestra el Alejandro Sanz que el público no conoce

La apuesta, dirigida por Álvaro Ron, es original de Movistar Plus+ y producida por Sony Music Vision, y pretende visibilizar a ese Alejandro que nadie ve, que nadie conoce, el que lucha por equilibrar su amor por la música y el arte con el precio personal y familiar que ha tenido que pagar por ello.

“Ha sido un viaje emocionante, a veces divertido y a veces difícil. Pero qué somos si no luz y oscuridad. Espero que lo disfruten”, mencionó el artista sobre el proyecto fillmado en un momento de transformación personal y creativa, y con la colaboración no solo de algunos de sus colegas más queridos, sino de su familia y con acceso total a sus archivos.

Cuando Nadie Me Ve incluye más de 200 horas de rodaje, material de archivo familiar inédito y testimonios exclusivos de artistas cercanos a Sanz como Rosalía, Shakira, Luis Fonsi, Juanes, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, entre otros.

“El resultado fue un viaje emocional en el que Alejandro revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión. Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda”, puntualiza el comunicado oficial de la docuserie. En su anticipo Sanz confiesa que hubo un momento en que se desencantó de la música.

Desde su infancia en Algeciras hasta convertirse en un referente global, la serie sigue al icónico cantautor a lo largo de su evolución artística, emocional y personal, trazando una línea que atraviesa sus raíces flamencas, su irrupción en la industria, sus giras históricas y los momentos íntimos inéditos

El estreno de “Cuando nadie me ve” en España se realiza pocos días antes de la entrega de los Premios Grammy de 2026, en los que su disco“ ¿Y Ahora Qué?” compite en la categoría de Mejor Álbum Pop. Esta es la séptima nominación de Alejandro Sanz a los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

De otro lado, Sanz continuará este 13 de febrero con su gira “¿Y Ahora Qué?”, que lo llevará por Ecuador, Perú, Chile y Argentina, antes de recorrer Estados Unidos con 13 conciertos y llevar su show de regreso a España a partir de junio.

El 13 y 14 de febrero próximos estará en el Movistar Arena de Bogotá.

