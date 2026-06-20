El mensaje de la mamá de Oliver Tree que conmovió a los fanáticos del fallecido cantante

La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree continúa generando reacciones entre sus seguidores alrededor del mundo. El artista falleció el pasado 14 de junio en un accidente que involucró dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil. En el hecho también murieron el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el productor musical Lucas Vignale y otras tres personas.

Desde que se conoció la noticia, miles de fanáticos han expresado mensajes de despedida en redes sociales, recordando la trayectoria del músico y creador de contenido, reconocido por canciones como ‘Life Goes On’, ‘Miss You’ y ‘Alien Boy’. En medio de las numerosas muestras de afecto, la madre del artista decidió pronunciarse públicamente con unas palabras dirigidas a la comunidad que siguió la carrera de su hijo.

¿Cuál fue el mensaje de la mamá de Oliver Tree?

Christine Begin Nickell Tree, madre del cantante, compartió un breve mensaje a través de sus redes sociales días después de la tragedia. Aunque se trató de una publicación corta, el contenido tuvo una amplia repercusión entre los seguidores del artista y fue replicado por diversos medios internacionales.

“Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Descansa en paz”, escribió la mujer en una publicación acompañada por una fotografía de la infancia del músico.

La publicación acumuló rápidamente cientos de comentarios de usuarios que enviaron mensajes de apoyo a la familia. Muchos seguidores destacaron el carácter sencillo y emotivo de las palabras compartidas por la madre del artista, quien hasta ese momento no se había pronunciado públicamente sobre la muerte de su hijo.

El mensaje también fue interpretado como un agradecimiento a la comunidad que acompañó la carrera de Oliver Tree durante los últimos años. A lo largo de su trayectoria, el cantante construyó una base de seguidores internacional gracias a una propuesta que combinaba música, humor y una estética visual que lo convirtió en una figura fácilmente reconocible dentro de las plataformas digitales.

Mientras continúan las expresiones de duelo en redes sociales, distintos fanáticos han compartido videos, fotografías y recuerdos relacionados con el artista. Algunos de sus temas más populares también registraron un aumento en reproducciones tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Por ahora, las palabras de su madre se mantienen como una de las declaraciones más significativas surgidas desde el entorno familiar del cantante. Un mensaje breve, pero cargado de emoción, que ha servido para despedir a una de las figuras más particulares que dejó la música alternativa y el universo digital en los últimos años.

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