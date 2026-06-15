Lucas Vignale, el productor de J Balvin que murió con Gaspi y Oliver Tree en accidente aéreo

Un accidente aéreo ocurrido el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, dejó seis personas muertas tras la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo. Entre las víctimas se encontraban Lucas Vignale —productor musical que trabajó con J Balvin—, el creador de contenido argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Según informaron las autoridades brasileñas, las aeronaves chocaron hacia las 8:59 a.m. en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Tras el impacto, ambos helicópteros se precipitaron a tierra y uno de ellos provocó un incendio que alcanzó varios vehículos estacionados en un concesionario cercano.

Por ahora, las causas del siniestro no han sido establecidas. La Policía Civil de Río de Janeiro y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) adelantan las investigaciones para determinar qué provocó la colisión, mientras analizan los restos de las aeronaves y otros elementos recolectados en la escena. Entre tanto, las autoridades confirmaron la identidad de las seis víctimas: Oliver Tree, Gaspar Prim Díaz (Gaspi), Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

¿Quién fue Lucas Vignale?

Vignale (1997-2026) se abrió camino en la industria audiovisual como director, realizador y editor. Su nombre ganó reconocimiento dentro de la escena urbana latinoamericana gracias a su trabajo detrás de cámaras para artistas como J Balvin, Bizarrap, Trueno, Duki, Nicki Nicole y Wos, entre otros, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas del sector.

Uno de los proyectos más destacados de su carrera fue el videoclip de ‘Un Paso’, colaboración entre J Balvin y Trueno, además de otras producciones que ayudaron a consolidar la identidad visual de varios exponentes del género urbano. También participó en trabajos ampliamente reconocidos como ‘Mamichula’, éxito de Trueno y Nicki Nicole, y recibió reconocimiento en los Premios Gardel por su labor en el videoclip ‘Dance Crip’.

Paralelamente a su trabajo en la música, Lucas Vignale desarrolló una carrera en el cine independiente. En 2024 codirigió el cortometraje ‘La Pasión’ junto al actor Lorenzo ‘Toto’ Ferro y, dos años después, presentó el largometraje ‘El tren fluvial’, seleccionado para la sección Perspectives del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026.

Su muerte a los 28 años generó una ola de reacciones entre artistas y colegas. Figuras como Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole expresaron públicamente su pesar, destacando no solo su talento profesional, sino también la huella personal que dejó en quienes trabajaron con él.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí