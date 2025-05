El reencuentro que marcó a Diomedes Díaz poco antes de partir: “Ya me voy a morir”

A pocos días de conmemorarse el natalicio de Diomedes Díaz, una historia reservada hasta ahora a su círculo familiar comienza a ser conocida públicamente. La revelación fue hecha por Yolanda Rincón, madre de su hijo Miguel Ángel, quien compartió con Vea exclusivos detalles de un encuentro que ocurrió con el cantante poco antes de su muerte.

El reencuentro que Diomedes Díaz tuvo poco antes de morir

De acuerdo con Yolanda Rincón, una semana antes del fallecimiento del artista, él la invitó junto a su hijo Miguel Ángel a una de sus fincas en Valledupar, llamada Las Nubes, donde compartieron momentos de reflexión, recuerdos y una inesperada despedida.

“Estuvimos allá los tres: Miguel Ángel, Diomedes y yo. Vivimos tantas cosas, recordamos tanto de nuestra juventud… y ahí entendí que a veces él se ausentaba de sus hijos, pero no era por culpa suya, sino por su amor a la música”, aseguró la expareja de Diomedes Díaz, quien advirtió que aquel reencuentro fue la oportunidad perfecta para sanar viejas heridas y reemplazar algunos recuerdos poco amables del pasado.

“Esa semana juntos sanó nuestros corazones”, agregó en su entrevista con la revista Vea.

En medio de ese ambiente íntimo, según Yolanda Rincón, Diomedes Díaz parecía anticipar su partida. “Me dijo: ‘Mami, yo ya me voy a morir’. Yo le respondí que no, que estaba muy joven, que no podía decir eso”, contó. Aunque en ese momento la mujer pensó que se trataba de una broma —como era típico del carisma del cantante—, ahora reconoce que aquellas palabras fueron una despedida anticipada.

Este gesto del ‘Cacique de la Junta’ pareció ser un acto de reconciliación y amor. Reunió a Yolanda y a su hijo Miguel Ángel en un espacio íntimo, lejos del bullicio de la fama, para compartir momentos de paz y cerrar un capítulo importante en su vida. “Dios me dio la oportunidad de despedirnos de él… y por eso le doy gracias”, concluyó Rincón.

"Diomedes siempre fue un buen padre con Miguel. A pesar de todo, siempre estuvo presente cuando él lo necesitó y por eso siempre su mayor orgullo fue ser heredero de la dinastía Díaz", Yolanda Rincón. Fotografía por: Instagram

A once años de su partida, la memoria de Diomedes Díaz sigue viva no solo en sus canciones, sino también en los recuerdos que dejó en quienes lo conocieron fuera del escenario. Historias como la que comparte Yolanda Rincón permiten entenderlo más allá del ídolo: como padre, como ser humano, y como alguien que también buscó redención.