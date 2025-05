Famoso reguetonero revela que tiene VIH: “Fui una persona que se destruyó”

El reguetonero cordobés Jonatan Muller, de 35 años, subió un video a sus redes sociales revelando que tiene el Virus de Inmuno Deficiencia Humana y que al tiempo que se estaban enterando sus seguidores, también lo hacían sus amigos y familiares. “Tengo HIV y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare para hacerlo... Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios”, comenzó expresando en el video que pronto se viralizó.

El Villano fue al médico por un dolor de estómago y pérdida de peso

En su mensaje contó cómo fue el proceso para ser diagnosticado, “Me sentía muy bien en mi mejor momento de vida. Y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco. Me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos el de VIH. Todo me salió bien, pero me dieron la noticia. No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y ella está bien porque siempre nos cuidamos”.

El Villano, como se le conoce profesionalmente, luego admitió que en su pasado ha tenido excesos de diversa índole

“Sé que tuve un pasado de excesos de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y despertaba al otro día sin acordarme de nada...”. Enseguida habló de cómo vino un cambio para su vida.

“Cuando estás en la m…. lo único que te puede sacar de ahí es Dios, pero si tenés el autoestima rota, te domina el ego, te importa el que dirán, te comparás, querés pertenecer, te llevan a la autodestrucción total. Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado”, pese a que profesionalmente tenía éxito.

No obstante, hoy siguiendo el camino de Dios escuchándolo a él asegura, que salió del alcohol y de la droga y actualmente con este diagnóstico, quiere seguir en ese sendero. “Fui saliendo de todo, primero del alcohol, luego de la droga”.

Adicionalmente, contó que a partir de ahora, su intención es ser totalmente sincero y a través de redes irá contando cómo evoluciona su proceso.

“La salud y la conexión con Dios te van a dar una vida sana”, dijo, descubriendo que su objetivo con la mencionada revelación es porque desear conscientizar a todos.

