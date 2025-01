El renacer de Luis Fernando Bohórquez. Este es su nuevo oficio, lejos de la televisión

Abrazar el cambio es esencial para crecer, evolucionar y descubrir nuevas versiones de si mismos. Esta es una de las enseñanzas que más atesora el actor Luis Fernando Bohórquez y que, en esta entrevista, compartió con la revista Vea.

El bogotano de 58 años ha trabajado en alrededor de 50 producciones televisivas, entre ellas, Señora Isabel, La dama del pantano, Héroes de turno, Francisco el matemático, Rafael Orozco: el ídolo, Garzón, La saga, negocio de familia y Operación Pacífico,

Luis Fernando Bohórquez en 'La saga, negocio de familia'. Fotografía por: Caracol Televisión

Bohórquez también ha incursionado en el cine, siendo su protagónico en la película Buscando a Miguel, uno de los proyectos incluidos en su hoja de vida. Curiosamente, en esta cinta interpreta a un hombre que, inmerso en una crisis de identidad tras un accidente, se ve forzado a aceptar el cambio para redescubrirse y reconstruir su vida, y Luis Fernando encontró un nuevo camino que lo hace sentir pasión y plenitud: la escultura.

Precisamente, en su conversación con Vea, el artista abrió las puertas de su taller, ubicado en La Candelaria, uno de los barrios más tradicionales de Bogotá, y reveló por qué su presencia en las pantallas ha disminuido durante los últimos años, cuáles son sus nuevos proyectos y por qué ahora se dedica a esculpir en hierro.

Luis Fernando recordó también varios momentos que marcaron su vida, como el día en que estuvo a punto de morir y “un ángel” le salvó la vida, o la época en que sintió que tocó fondo ¿Cómo sanó y se perdonó a sí mismo? y ¿qué papel jugó su familia en todo este proceso?, son algunas de las preguntas que Bohórquez resolvió en su charla con este medio.

De la actuación a la escultura: así fue la metamorfosis de Luis Fernando Bohórquez

Luis Fernando contó que la escultura llegó a su vida hace 15 años y que comenzó a desarrollarla de forma alterna a su trabajo ante las cámaras. Empezó con los alambres que se encontraba en el camino, pues, aunque deformados e inservibles para algunos, sentía que en sus manos tenía la posibilidad de darles una nueva vida y un nuevo valor.

“Soy actor profesional desde 30 años y, desde la escuela de teatro, estoy interesado en la transformación de materiales y en el trabajo escultor y plástico. Hoy por hoy, las producciones para cine y televisión fluctúan mucho en tiempo; antes podía trabajar todo el año y ahora lo hago uno o dos meses al año. Incluso ha habido años en los que he pasado en blanco, y por eso agradezco mucho haber desarrollado y descubierto todo lo que puede pasar con el hierro y otros metales (...) Esto inició como un pasatiempo, pero en la actualidad es también mi profesión y mi pasión”, expresó.

En cuanto a las circunstancias que lo llevaron a dedicarse a este oficio, Luis Fernando Bohórquez mencionó que, principalmente, fue la necesidad de sostener a su familia en medio de la inestabilidad laboral que suele experimentar un actor.

“Yo vivo desde hace unos 30 años con Diana Gamboa, mi pareja, quien es una gran artista, maravillosa, poderosa y llena de fuerza. Nosotros tenemos tres hijos, entonces imagínate... Hay momentos en los que la actuación da y otros en los que no, y me di cuenta de que la escultura era una buena opción para sostener a mi familia y decidí vivir de eso también. Los actores no nacemos ricos, muy pocos lo hacen, la mayoría la pasamos duro y hay momentos muy complicados, entonces casi siempre estamos luchando a diario para sobrevivir”, agregó Bohórquez, cuya participación más reciente ante cámaras fue en Inventario, película estrenada en abril de 2024.

“La actuación puede ser una carrera peligrosa”, Luis Fernando Bohórquez

Cuando le preguntamos a Luis Fernando sobre las dificultades de su trabajo en cine y televisión, reconoció que “la actuación puede ser una carrera peligrosa”, teniendo en cuenta que suele poner en riesgo las relaciones personales y familiares del artista.

“Digo que es peligrosa en el sentido en que uno a veces dura meses viajando y la familia se le empieza a olvidar, y como que uno empieza a vivir su propia independencia. También hay mucha bohemia y cuando te agarra te puede llevar. Yo estuve caminando sobre una línea delgada, pues celebraba más de la cuenta. Estas son cosas que he ido sanando, precisamente, a través de la escultura y de la tranquilidad que me da esta labor en la soledad de mi taller”.

¿Cuál fue su lado oscuro en la televisión?, fue otro de los interrogantes a los que Luis Fernando Bohórquez resolvió en la entrevista con Vea. En su respuesta, dejó al descubierto el que, a su juicio, fue uno de los errores más grandes que cometió en su carrera.

“Yo lo experimenté, ya pasó y me he perdonado. Exageré un poco con la rumba, perdí mucho tiempo y golpeé mucho mi cuerpo. Hoy es un mal recuerdo porque estoy fuera de eso, pero por muchos años me sentí culpable de haber vivido tan al límite en ese sentido. Muchas veces sentí que había exagerado y que había pasado de claro a oscuro porque tenía días plenos, pero al siguiente estaba mal y un poco deprimido. Llegar sin energía a una grabación, por haberme enrumbado el día anterior, fue terrible porque, al final, es tu luz y tu carisma lo que te están comprando. Eso dañó mucho mi carrera, pero ha ido pasando el tiempo, ha corrido el agua, me he transformado para salir adelante, y me siento orgulloso de eso (...) Sentí tocar fondo a los 27 o 28 años, pero tenía que salir de ahí y me demoré unos 6 años para librarme un poco de eso”, aseveró.

Luis Fernando Bohórquez y la importancia de su familia en el proceso de sanación

Para Luis Fernando, conocer a Diana Gamboa fue tan fundamental como la educación que recibió en casa. Por eso se mostró agradecido con la madre de sus tres hijos, Oliver, Fiorella e Ilona, así como a las enseñanzas que recibió en casa de sus padres.

“No soy un beato ni un casto, y la sigo embarrando a veces, pero ya me siento mucho más tranquilo (...) Mi esposa es un polo a tierra muy grande en mi vida, porque se encarga de tranquilizarme y de mostrarme a veces otros caminos”, agregó.

El día en que un “ángel” le salvó la vida a Luis Fernando Bohórquez

El reconocido actor y escultor concluyó su entrevista con Vea recordando el día en que, hace casi 25 años, estuvo a punto de perder la vida en medio de un atraco. Todo ocurrió en La Candelaria, cuando un grupo de personas se le acercó con la excusa de pedirle una foto, pero su intención era robarlo. Para cumplir su cometido lo apuñalaron por la espalda y perforaron uno de sus pulmones.

“Ellos se fueron y yo me quedé paralizado en la calle. En ese momento pasó alguien, que iba en su carro, y se dio cuenta que yo estaba herido. Esa persona, sin pensarlo, acudió en mi ayuda y me llevó a la clínica, donde me internaron en cuidados intensivos, me intubaron, me operaron y me salvaron la vida, Hoy por hoy digo que esa persona fue como un ángel para mí porque si ese tipo no hubiera pasado por ahí me hubiera muerto”.

Vino después un tiempo que lo sorprendió. “La recuperación fue complicada, aunque rápida ¿Sabes? Yo digo a modo de broma que tuve recuperación de ñero, porque salí de eso más pronto de lo que se esperaba. Incluso, mostraba mis cicatrices con orgullo”, añadió entre risas sobre esta situación.