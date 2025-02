El renacer de Omeris Arrieta, Venezuela en Chepe Fortuna: “no me morí, aquí estoy”

La vida de Omeris Arrieta ha estado llena de desafíos. La actriz, quien interpretó a Venezuela en Chepe fortuna, se ha consolidado como una figura destacada en la televisión colombiana, pero su vida cambió drásticamente cuando su salud se vio afectada en el 2015.

Un día, mientras grababa una producción, de repente de desmayó producto de un derrame cerebral. Sufrió cuatro trombosis y, según la actriz, murió nueve veces, tras sufrir nueve convulsiones mientras era trasladada a la clínica.

En entrevista con Vea, la actriz se sinceró sobre cómo han sido estos 10 años de lucha por recuperar su salud y el papel de Valeria Duarte, su hija, quien la acompaña en cada uno de sus pasos.

“Para mí no ha sido un proceso fácil, ha sido muy difícil, por eso siempre Vale está conmigo, porque ha sido ese soporte mío para mi recuperación, porque me han pasado cosas muy duras. Estuve a punto de morir, estuve cuadripléjica, me dio un derrame cerebral. Eso ha hecho que Omeris Arrieta haya estado un poco alejada de la televisión, refiriéndome a dos canales, porque yo he seguido haciendo series, películas, en canales regionales también, para ir haciendo el ejercicio de la memoria, de no trabarme al hablar, pero cuando me pasa aquí tengo a Valeria”, contó.

Así es la nueva vida de Omeris Arrieta, actriz de ‘Chepe Fortuna’

El apoyo de su hija, Valeria, ha sido esencial en todo el proceso. Ambas se convirtieron en un equipo no solo en el plano personal, sino también profesional. Además de ser su sostén emocional, Valeria también se ha involucrado en el trabajo de su madre. Juntas fundaron una empresa llamada Te veo actuando, que se dedica a formar y representar nuevos talentos de la actuación. Omeris se siente orgullosa de poder contribuir al crecimiento de estos jóvenes, afirmando que, como manager, poder ver a los nuevos talentos brillar es un logro profundamente satisfactorio.

En los últimos cinco años, Omeris y su hija se mudaron a Valledupar, donde han estado involucradas en varios proyectos formativos y culturales: “El apoyo de mi hija siempre ha sido incondicional con su mamá, eso es lo que hace que Omeris Arrieta se ponga su camiseta y salga adelante, porque no ha sido fácil, pero estoy feliz. Nos vinimos de Bogotá a Valledupar, hemos estado haciendo cosas buenísimas para los jóvenes, a nivel del municipio y del departamento, haciendo obras de teatro con contenido de salud mental para los jóvenes. Entonces hemos estado dictando talleres, haciendo obras de teatro, yo no me no he parado, porque eso es lo que ha hecho que Omeris Arrieta se recupere en cuanto a su memoria y recuperándome de otras cositas que me ha ocasionado obesidad”, contó.

La dedicación de madre e hija hacia la formación de nuevos actores y al trabajo comunitario ha sido un pilar en su vida durante este tiempo. A través de talleres y presentaciones, han estado comprometidas con el bienestar y desarrollo de los jóvenes del municipio y el departamento.

Valeria, quien también es actriz, agregó: “en esta tierra hemos hecho teatro, teatro musical, llevamos adelante un proceso formativo en actuación también maravilloso, con unos talentos maravillosos de acá... Regresamos a la ciudad de Bogotá este año, si Dios quiere. Vamos a estar dictando en nuestros talleres de formación actoral para todas las personas que desean y que tienen el sueño de empezar en este mundo de la actuación.

Creo que mi mamá y yo nos convertimos en un equipo poderosísimo. No solamente tenemos nuestra relación como mamá e hija, sino que estoy absolutamente segura de que nos convertimos en parceras, somos mejores amigas, pero aparte de eso, somos un equipo porque trabajamos juntas. Nos volvimos un complemento muy especial. Nosotras tenemos muchos proyectos juntas, hacemos muchas cosas juntas, tenemos una obra de teatro maravillosa que se llama ‘Yo soy la mamá de mi mamá’. Básicamente yo digo que nosotros como artistas, tenemos el privilegio de convertir el dolor, el sufrimiento, en arte, y eso es esta obra de teatro”, añadió Valeroa.

¿Cómo está la salud de Omeris Arrieta en este momento?

Omeris ha tenido que superar diferentes retos físicos. La obesidad también se convirtió en un desafío que casi le cuesta la vida. Después de someterse a una cirugía de reducción de peso, ha logrado perder una significativa cantidad de kilos, y aunque el proceso ha sido difícil, su determinación ha sido más fuerte.

“Estoy mejorando, excelente. Estoy feliz, hace muchos años, después de mi derrame, la Omeris Arrieta que ustedes conocían cambió totalmente porque hay algo que perdí a medida que pasaba el tiempo y que ahora volví a recuperar y es la alegría y la risa mía. Todos estos procesos han transformado tanto en la vida mía, esos procesos tan duros, que hay algo que yo había dejado y era reír y disfrutar”, afirmó.

La cirugía, que le permitió reducir su peso de 150 a 115 kilos, ha sido un reto personal importante. Pero más allá de la transformación física, Omeris habla sobre cómo estos procesos la han hecho más fuerte, más consciente de sí misma y más agradecida por cada momento de su vida.

“Cada proceso que va pasando en mi vida, lo he estado viviendo diferente y ya estoy volviendo a retomar las cosas divertidas. Este proceso de la obesidad casi me mata, la obesidad es un problema muy difícil. Yo le doy gracias a Dios por el proceso que estoy haciendo sobre la obesidad, porque me está devolviendo mi autoestima. Me está devolviendo poder bañarme, no es fácil porque esta cirugía que me hice de un sleeve, es compleja. Ahí vamos, no es fácil, pero ahí vamos”.

A lo largo de estos años de lucha, Omeris ha aprendido a ver la vida de una forma diferente. En lugar de preguntarse por qué le sucedieron tantas adversidades, ahora se pregunta para qué.

“Es una pregunta que ya me la he hecho dos veces yo misma. Yo un día le dije a Dios: ‘¿Qué más tengo que aprender?’ Porque ha sido una, la otra, la otra, la otra, la otra. Con todos los procesos que nosotras hemos tenido que vivir se ha ido transformando esa pregunta del por qué. A veces la pregunta es ¿para qué? Todo pasa, el dolor pasa, la situación difícil pasa y las bendiciones empiezan a llegar cuando tienen que llegar. Creo que entonces Dios después se encarga de mostrarte para qué fue que permitió que tuvieras esa prueba, para qué tenías que vivir ese dolor, ese sufrimiento. No porque Dios quiera que tú sufras, ni mucho menos, sino porque tienes muchas cosas que aprender. Creo que esos tropiezos son los que permiten que uno suba un escalón en experiencia, en conocimiento, todos estos procesos nos han regalado enseñanzas, valiosísimas.

El regreso de Omeris Arrieta a la vida

Con una vida llena de desafíos, pero también de bendiciones y aprendizajes, Omeris Arrieta ha demostrado que, a pesar de las adversidades, el amor, la familia, y la pasión por su oficio la han impulsado a seguir adelante. Hoy, más fuerte que nunca, continúa su carrera, sus proyectos y, sobre todo, su proceso de sanación y transformación.

“Esto, primero me hizo más fuerte, mucho más fuerte. Lo segundo, ahora voy a dar y soy testimonio y vivo diciéndole a las personas: ‘ok, te está pasando esto. Entonces yo te voy a hablar de este tema porque yo lo viví y yo sé cómo recuperarlo y yo sé qué decir y yo sé cómo andar’. Yo le dije a Dios: ‘ok, ya entendí, tranquilo, ya entendí, porque él siempre le da las batallas a sus guerreras más fuertes. Pero yo le dije un día: ‘no me mandes tantas porque me estoy cansando’. Hay momentos en que estoy muy cansada de verdad, porque cuando no es una cosa, es la otra y lo que le da vida a Omeris Arrieta es actuar y gracias a Dios, que cada vez que me llaman de un proyecto otra vez me levanto. Entonces cada proceso viene con cada bendición y cuando viene cada bendición, otra vez me levanto y yo digo: ‘ya sé para qué es cada cosa’ y cada cosa es para dar de lo que ya he vivido y he recibido y poder ayudar a las otras personas.

La gente piensa aún que Omeris Arrieta está muerta, pero aquí estoy, vivita y coleando. Lo que hago es con mi red decirles, ‘estoy viva, hey, yo no me morí’“.