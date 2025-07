Él sería el nuevo novio de Jennifer López. Ben Affleck ya se pronunció

Jennifer López vuelve a ser foco de atención mediática, luego de su famosa separación con Ben Affleck. La artista ha sido vista en diversas ocasiones en actitud cariñosa con el actor británico Brett Goldstein, con quien comparte créditos en la comedia romántica Office Romance.

Los rumores sobre el romance se intensificaron tras la fiesta de fin de rodaje de la película, donde ambos compartieron gestos afectuosos y una cena privada, lo que ha sido suficiente para que muchos los consideren oficialmente pareja.

¿Quién es Brett Goldstein, el nuevo novio de JLo?

Brett Goldstein es un actor y comediante británico de 44 años, conocido por sus actuaciones en series como ‘Ted Lasso’, donde interpretó a Roy Kent y ‘Terapia sin filtro’. Su carisma y talento lo han posicionado como una de las figuras emergentes más destacadas del cine y la televisión. Ahora, su nombre suena con fuerza en la prensa del entretenimiento por su cercanía con la Diva del Bronx.

¿Qué dijo Ben Affleck del nuevo amor de Jennifer López?

La reacción de Ben Affleck ante la nueva relación de su exesposa no se hizo esperar. Según fuentes cercanas al actor, reproducidas por Radar Online, él habría lanzado una advertencia directa a Goldstein. “No sabe lo que se le viene encima, le deseo suerte”. El actor dejó claro que salir con Jennifer López no es sencillo y que su personalidad, perfeccionismo y ritmo de vida pueden resultar abrumadores para cualquiera. “Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado”, habría dicho Affleck, según reportes de medios internacionales.

Además, Affleck expresó cierta preocupación por Goldstein, describiéndolo como “un buen tipo, ingenuo, que va a ser masticado y escupido” por la intensidad de JLo. Aunque a Affleck se le ha visto tranquilo con su vida después del divorcio y se ha mantenido al límite de las nuevas relaciones que tiene la cantante, es claro que el actor manifiesta que estar con la artista supone un desafío monumental, incluso para alguien tan experimentado como él.

La historia de Ben Affleck y JLo

Recordemos que la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una de las más mediáticas y comentadas de Hollywood. Su romance comenzó a en el 2003, cuando se conocieron en el set de la película Gigli. Rápidamente, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, apodados “Bennifer” por los internautas. Su romance estuvo marcado por gestos románticos, apariciones públicas y una boda planeada que finalmente fue cancelada en 2003 debido a la presión mediática y los constantes rumores.

Tras años separados, retomaron su relación en 2021, sorprendiendo al mundo con su reencuentro y mostrando una madurez renovada. En 2022, finalmente se casaron, consolidando su amor en una doble ceremonia. Sin embargo, las diferencias personales y profesionales, sumadas a la intensa atención de los medios, terminaron desgastando la relación. La pareja anunció su separación en el 2024.

